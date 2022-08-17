Наследие немецких колонизаторов в Грузии: старинная винодельня в Асурети - фото
Основной сферой деятельности немецких колонизаторов было виноделие. Они разбили виноградники и построили винный погреб
Основной сферой деятельности немецких колонизаторов было виноделие. Они разбили виноградники и построили винный погреб
По своей архитектуре этот винный погреб уникален и разительно отличается от традиционных винных погребов в Грузии
По своей архитектуре этот винный погреб уникален и разительно отличается от традиционных винных погребов в Грузии
Здание состоит из трех ярусов. Первый - подземный, с погребом для хранения вина, и помещениями, где перерабатывали виноградный сок
Здание состоит из трех ярусов. Первый - подземный, с погребом для хранения вина, и помещениями, где перерабатывали виноградный сок
На следующем ярусе, который начинался уже на уровне земли, располагались отверстия, куда сбрасывали собранный виноград
На следующем ярусе, который начинался уже на уровне земли, располагались отверстия, куда сбрасывали собранный виноград
Вот как выглядят квеври на немецкий лад
Вот как выглядят квеври на немецкий лад
Вот сюда стекался виноградный сок
Вот сюда стекался виноградный сок
На первом этаже таких стоков для вина несколько десятков
На первом этаже таких стоков для вина несколько десятков
В разных ямах, видимо, делали разные сорта вин. Об этом свидетельствуют и надписи на каждом из хранилищ
В разных ямах, видимо, делали разные сорта вин. Об этом свидетельствуют и надписи на каждом из хранилищ
Тоннели в винном погребе, где видимо хранили уже готовые бочки с вином
Тоннели в винном погребе, где видимо хранили уже готовые бочки с вином
На дверях погреба видна эмблема "Самтрест" - это трест виноградно-плодовых совхозов и винодельческой и спиртоводочной промышленности Народного комиссариата пищевой промышленности Грузинской СССР
На дверях погреба видна эмблема "Самтрест" - это трест виноградно-плодовых совхозов и винодельческой и спиртоводочной промышленности Народного комиссариата пищевой промышленности Грузинской СССР
"Самтрест" был основан в 1929 году и объединял все крупные винодельни Грузии
"Самтрест" был основан в 1929 году и объединял все крупные винодельни Грузии
Одна из табличек, сохранившихся в винодельне до нашего времени. Она расположена в хранилище для вина
Одна из табличек, сохранившихся в винодельне до нашего времени. Она расположена в хранилище для вина
Это лестницы, ведущие на третий ярус винодельни, где располагались административные помещения. Лестницы в ветхом состоянии и по ним рискованно подниматься
Это лестницы, ведущие на третий ярус винодельни, где располагались административные помещения. Лестницы в ветхом состоянии и по ним рискованно подниматься
Вот так выглядит в настоящее время крыша этого уникального здания
Вот так выглядит в настоящее время крыша этого уникального здания
Старинная винодельня разваливается на глазах, хоть и представляет историческую ценность и туристическую достопримечательность, которую посещают иностранные гости
Старинная винодельня разваливается на глазах, хоть и представляет историческую ценность и туристическую достопримечательность, которую посещают иностранные гости
Грустно признавать, но история уникального винного погреба Элизабетала, видимо, завершилось вместе с историей немецких колонизаторов, которых одной сентябрьской ночью 1941 года разом выдворили из своих домов и переселили в Казахстан
Грустно признавать, но история уникального винного погреба Элизабетала, видимо, завершилось вместе с историей немецких колонизаторов, которых одной сентябрьской ночью 1941 года разом выдворили из своих домов и переселили в Казахстан
Так и стоит этот уникальный немецкий винный погреб в грузинской деревушке - обветшалый и постепенно превращающийся в руины, несмотря на свою историю
Так и стоит этот уникальный немецкий винный погреб в грузинской деревушке - обветшалый и постепенно превращающийся в руины, несмотря на свою историю