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Наследие немецких колонизаторов в Грузии: старинная винодельня в Асурети - фото
Наследие немецких колонизаторов в Грузии: старинная винодельня в Асурети - фото
Винодельня, которой более 150 лет, находится в селе Асурети муницепалитета Тетрицкаро. Она была построена немецкими колонизаторами, приехавшими в Грузию в... 17.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-17T20:30+0400
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Сначала переселенцам было трудно освоить новые земли и подняться на ноги и ухаживать за хозяйством им помогало грузинское население из близлежащих сел. А потом трудолюбивая колония настолько продвинулась в своих сельскохозяйственных достижениях, что их приводили в пример другим совхозам, которые были созданы в Грузии после прихода советской власти.
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фотография, фотоленты, новости грузии в фотографиях, история, виноделие, вино и виноделие грузии, фото
фотография, фотоленты, новости грузии в фотографиях, история, виноделие, вино и виноделие грузии, фото

Наследие немецких колонизаторов в Грузии: старинная винодельня в Асурети - фото

20:30 17.08.2022 (обновлено: 20:35 17.08.2022)
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Винодельня, которой более 150 лет, находится в селе Асурети муницепалитета Тетрицкаро. Она была построена немецкими колонизаторами, приехавшими в Грузию в начале XVIII века. Тогда село называлось Елизабетал и там проживали около 1300 немецких семей
Сначала переселенцам было трудно освоить новые земли и подняться на ноги и ухаживать за хозяйством им помогало грузинское население из близлежащих сел. А потом трудолюбивая колония настолько продвинулась в своих сельскохозяйственных достижениях, что их приводили в пример другим совхозам, которые были созданы в Грузии после прихода советской власти.
© photo: Sputnik / Stringer

Основной сферой деятельности немецких колонизаторов было виноделие. Они разбили виноградники и построили винный погреб

Основной сферой деятельности немецких колонизаторов было виноделие. Они разбили виноградники и построили винный погреб - Sputnik Грузия
1/17
© photo: Sputnik / Stringer

Основной сферой деятельности немецких колонизаторов было виноделие. Они разбили виноградники и построили винный погреб

© photo: Sputnik / Stringer

По своей архитектуре этот винный погреб уникален и разительно отличается от традиционных винных погребов в Грузии

По своей архитектуре этот винный погреб уникален и разительно отличается от традиционных винных погребов в Грузии - Sputnik Грузия
2/17
© photo: Sputnik / Stringer

По своей архитектуре этот винный погреб уникален и разительно отличается от традиционных винных погребов в Грузии

© photo: Sputnik / Stringer

Здание состоит из трех ярусов. Первый - подземный, с погребом для хранения вина, и помещениями, где перерабатывали виноградный сок

Здание состоит из трех ярусов. Первый - подземный, с погребом для хранения вина, и помещениями, где перерабатывали виноградный сок - Sputnik Грузия
3/17
© photo: Sputnik / Stringer

Здание состоит из трех ярусов. Первый - подземный, с погребом для хранения вина, и помещениями, где перерабатывали виноградный сок

© photo: Sputnik / Stringer

На следующем ярусе, который начинался уже на уровне земли, располагались отверстия, куда сбрасывали собранный виноград

На следующем ярусе, который начинался уже на уровне земли, располагались отверстия, куда сбрасывали собранный виноград - Sputnik Грузия
4/17
© photo: Sputnik / Stringer

На следующем ярусе, который начинался уже на уровне земли, располагались отверстия, куда сбрасывали собранный виноград

© photo: Sputnik / Stringer

Вот как выглядят квеври на немецкий лад

Вот как выглядят квеври на немецкий лад - Sputnik Грузия
5/17
© photo: Sputnik / Stringer

Вот как выглядят квеври на немецкий лад

© photo: Sputnik / Stringer

Вот сюда стекался виноградный сок

Вот сюда стекался виноградный сок - Sputnik Грузия
6/17
© photo: Sputnik / Stringer

Вот сюда стекался виноградный сок

© photo: Sputnik / Stringer

На первом этаже таких стоков для вина несколько десятков

На первом этаже таких стоков для вина несколько десятков - Sputnik Грузия
7/17
© photo: Sputnik / Stringer

На первом этаже таких стоков для вина несколько десятков

© photo: Sputnik / Stringer

В разных ямах, видимо, делали разные сорта вин. Об этом свидетельствуют и надписи на каждом из хранилищ

В разных ямах, видимо, делали разные сорта вин. Об этом свидетельствуют и надписи на каждом из хранилищ - Sputnik Грузия
8/17
© photo: Sputnik / Stringer

В разных ямах, видимо, делали разные сорта вин. Об этом свидетельствуют и надписи на каждом из хранилищ

© photo: Sputnik / Stringer

Тоннели в винном погребе, где видимо хранили уже готовые бочки с вином

Тоннели в винном погребе, где видимо хранили уже готовые бочки с вином - Sputnik Грузия
9/17
© photo: Sputnik / Stringer

Тоннели в винном погребе, где видимо хранили уже готовые бочки с вином

© photo: Sputnik / Stringer

На дверях погреба видна эмблема "Самтрест" - это трест виноградно-плодовых совхозов и винодельческой и спиртоводочной промышленности Народного комиссариата пищевой промышленности Грузинской СССР

На дверях погреба видна эмблема &quot;Самтрест&quot; - это трест виноградно-плодовых совхозов и винодельческой и спиртоводочной промышленности Народного комиссариата пищевой промышленности Грузинской СССР - Sputnik Грузия
10/17
© photo: Sputnik / Stringer

На дверях погреба видна эмблема "Самтрест" - это трест виноградно-плодовых совхозов и винодельческой и спиртоводочной промышленности Народного комиссариата пищевой промышленности Грузинской СССР

© photo: Sputnik / Stringer

"Самтрест" был основан в 1929 году и объединял все крупные винодельни Грузии

&quot;Самтрест&quot; был основан в 1929 году и объединял все крупные винодельни Грузии - Sputnik Грузия
11/17
© photo: Sputnik / Stringer

"Самтрест" был основан в 1929 году и объединял все крупные винодельни Грузии

© photo: Sputnik / Stringer

Одна из табличек, сохранившихся в винодельне до нашего времени. Она расположена в хранилище для вина

Одна из табличек, сохранившихся в винодельне до нашего времени. Она расположена в хранилище для вина - Sputnik Грузия
12/17
© photo: Sputnik / Stringer

Одна из табличек, сохранившихся в винодельне до нашего времени. Она расположена в хранилище для вина

© photo: Sputnik / Stringer

Это лестницы, ведущие на третий ярус винодельни, где располагались административные помещения. Лестницы в ветхом состоянии и по ним рискованно подниматься

Это лестницы, ведущие на третий ярус винодельни, где располагались административные помещения. Лестницы в ветхом состоянии и по ним рискованно подниматься - Sputnik Грузия
13/17
© photo: Sputnik / Stringer

Это лестницы, ведущие на третий ярус винодельни, где располагались административные помещения. Лестницы в ветхом состоянии и по ним рискованно подниматься

© photo: Sputnik / Stringer

Вот так выглядит в настоящее время крыша этого уникального здания

Вот так выглядит в настоящее время крыша этого уникального здания - Sputnik Грузия
14/17
© photo: Sputnik / Stringer

Вот так выглядит в настоящее время крыша этого уникального здания

© photo: Sputnik / Stringer

Старинная винодельня разваливается на глазах, хоть и представляет историческую ценность и туристическую достопримечательность, которую посещают иностранные гости

Старинная винодельня разваливается на глазах, хоть и представляет историческую ценность и туристическую достопримечательность, которую посещают иностранные гости - Sputnik Грузия
15/17
© photo: Sputnik / Stringer

Старинная винодельня разваливается на глазах, хоть и представляет историческую ценность и туристическую достопримечательность, которую посещают иностранные гости

© photo: Sputnik / Stringer

Грустно признавать, но история уникального винного погреба Элизабетала, видимо, завершилось вместе с историей немецких колонизаторов, которых одной сентябрьской ночью 1941 года разом выдворили из своих домов и переселили в Казахстан

Грустно признавать, но история уникального винного погреба Элизабетала, видимо, завершилось вместе с историей немецких колонизаторов, которых одной сентябрьской ночью 1941 года разом выдворили из своих домов и переселили в Казахстан - Sputnik Грузия
16/17
© photo: Sputnik / Stringer

Грустно признавать, но история уникального винного погреба Элизабетала, видимо, завершилось вместе с историей немецких колонизаторов, которых одной сентябрьской ночью 1941 года разом выдворили из своих домов и переселили в Казахстан

© photo: Sputnik / Stringer

Так и стоит этот уникальный немецкий винный погреб в грузинской деревушке - обветшалый и постепенно превращающийся в руины, несмотря на свою историю

Так и стоит этот уникальный немецкий винный погреб в грузинской деревушке - обветшалый и постепенно превращающийся в руины, несмотря на свою историю - Sputnik Грузия
17/17
© photo: Sputnik / Stringer

Так и стоит этот уникальный немецкий винный погреб в грузинской деревушке - обветшалый и постепенно превращающийся в руины, несмотря на свою историю

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