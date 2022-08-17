https://sputnik-georgia.ru/20220817/nasledie-nemetskikh-kolonizatorov-v-gruzii-starinnaya-vinodelnya-v-asureti---foto-269552745.html

Наследие немецких колонизаторов в Грузии: старинная винодельня в Асурети - фото

Наследие немецких колонизаторов в Грузии: старинная винодельня в Асурети - фото

Винодельня, которой более 150 лет, находится в селе Асурети муницепалитета Тетрицкаро. Она была построена немецкими колонизаторами, приехавшими в Грузию в... 17.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-17T20:30+0400

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Сначала переселенцам было трудно освоить новые земли и подняться на ноги и ухаживать за хозяйством им помогало грузинское население из близлежащих сел. А потом трудолюбивая колония настолько продвинулась в своих сельскохозяйственных достижениях, что их приводили в пример другим совхозам, которые были созданы в Грузии после прихода советской власти.

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