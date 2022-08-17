https://sputnik-georgia.ru/20220817/natsionalnyy-park-mtirala-stanet-bolee-privlekatelnym-dlya-turistov-269527046.html

Национальный парк Мтирала станет более привлекательным для туристов

Национальный парк Мтирала станет более привлекательным для туристов

Национальный парк Мтирала находится в 25 км от Батуми и отличается уникальным биомногообразием 17.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-17T11:20+0400

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2022-08-17T11:29+0400

национальный парк мтирала

туризм

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торнике рижвадзе

отар шамугия

батуми

аджария

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. В Национальном парке Мтирала, который является одним из излюбленных и популярных мест туристов, завершаются строительные работы экотуристических коттеджей, дома аджарского вина и кафетерия, сообщает пресс-служба министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.По словам министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отара Шамугия, в этом году на охраняемых территориях страны наблюдается значительный рост туристов. По сравнению с прошлым годом, количество визитеров выросло на 80%."Мы думаем, что до конца года это количество удвоится. Мы активно работаем, чтобы устроить на охраняемых территориях соответствующую экотуристическую инфраструктуру, что важно для привлечения визитеров", – заявил Шамугия.Даже в период пандемии Агентство охраняемых территории активно осуществляло работы по обустройству экотуристической инфраструктуры. Как отметил Шамугия, в прошлом году было начато обустройство тропинок протяженностью в тысячу километров. Для этого из бюджета было выделено более 30 миллионов лари (10,7 миллиона долларов).В Национальном парке Мтирала осуществляется еще один важный проект – это связь парка с охраняемой территорией Кинтриши. На этот проект выделено 7 миллионов лари (2,5 миллиона долларов)."На охраняемых территориях мы и в будущем активно продолжим развитие экотуристических сервисов и обустройство соответствующей инфраструктуры", – отметил Шамугия.В 2023 году проекты завершатся, после чего здесь появятся укрытия, мосты, смотровые площадки и так далее.После того, как здесь был основан парк, на территории, прилегающей к нему, развилось пчеловодство, появились небольшие туристические объекты, гостиницы, созданы рабочие места.Вместе с Шамугия в Национальном парке Мтирала побывал и председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. По его словам, правительство Аджарии всегда будет поддерживать развитие заповедника.Национальный парк Мтирала в течение семи месяцев принял 41 681 визитера.Уникальная природа Национального парка Мтирала неоднократно была признана в мире. Он получил титул "Ведущего национального парка Грузии 2020 года" на 27-й церемонии вручения награды World Tourism Awards, одной из самых престижных в мировом туризме.Национальный парк Мтирала находится в 25 км от Батуми и отличается уникальным биомногообразием. Мтирала (в переводе с грузинского "плачущий") такое название получил из-за частых дождей. Необычный ландшафт, утопающая в зелени природа, удивительные водопады, чистый воздух – это далеко не все, чем покоряет этот парк.В парке "Мтирала" растут уникальные растения, не имеющие аналогов во всем мире, а также обитают разные животные, в том числе барсук, ласка, волк, заяц-русак, белка, кавказская саламандра и другие.

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национальный парк мтирала, туризм, грузия, новости, торнике рижвадзе, отар шамугия , батуми, аджария