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https://sputnik-georgia.ru/20220817/podacha-elektroenergii-budet-vremenno-ogranichena-chasti-tbilisi-269493282.html
Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси
Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси
Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт 17.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-17T10:19+0400
2022-08-17T10:19+0400
тбилиси
теласи
грузия
новости
общество
электроэнергия
компания "теласи"
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением различных работ 17 августа, сообщили в компании "Теласи".В частности, в районе Надзаладеви в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей пр. Цотне Дадиани (частично), Лоткинской горы, Фруктово-cаженцевого хозяйства, переезда Темка-Мухиани, ул. Мариам Иванишвили-Демурия, Хададова, Интерната, Самгерети, Закарая, Уридия, Качретской, Кахиани, Носте, Кондоли, Тигишвили, Месхишвили, Жгенти и Церониси.С 11:00 до 14:00 часов – населения пр. Гурамишвили (частично), поселка Санзона, территории прилегающей к метро "Грмагеле", ул. Ксанской, Чарглис, Гудамакари и Гвазаури.В Сабуртало света с 10:00 до 18:00 часов не будет у жителей III микрорайона Диди Дигоми (частично), территории, прилегающей к дороге Напетвреби, ул. Бахтрионской, Икалто, Святого Мученика Василиска, Анны Политковской, Университетской, Джикия, Пхакадзе и Царя Мириана (частично).Сбой электричества в Исанском районе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 часов будет на территории, прилегающей к метро "Самгори", пр. Царицы святой Кетеван (частично), Московского проспекта (частично), пр. Монаха Габриела, Кахетинского шоссе (частично), поселка Навтлуги (частично), ул. Чолокашвили, Абрамишвили, Болнисской, Додашвили, Лерцами, Малхаза, Чкалова, Дирсичальской, Серго Цуладзе, Цихисдзири, Тетрицкаро, Богдана Хмельницкого и Мевеле.В Дидубе и Чугурети в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей аллеи Агмашенебели (частично), Военного шоссе (частично), пр. Агмашенебели (частично), пр. Царицы Тамары (частично), пр. Церетели (частично), ул. Рафиела Агладзе, Гоголаури, В то же время электроэнергию ограничат на улицах Цабадзе, Гори, Пипия, Узнадзе, Ушангия Чхеидзе, Воронина, Цинамдзгвришвили, Конституции, Дидубийской, Кереселидзе, Люблянской, Квинитадзе, Твалчрелидзе, Бакинской, Чубинашвили, Тереверко, Белиашвили, Бохуа и Каргаретели.В Крцанисском районе света с 10:00 до 18:00 часов не будет у жителей Гардабанского шоссе (частично), Руставского шоссе, села Поничала, поселка Поничала, поселка Сванов, Хлебной площади, Винного тупика, ул. Богдана Хмельницкого, Киндзмараули, Марнеульской, Эрекле, Гулбани, Рапава, Коте Абхази, Хандзтели, Абовяна, Иерусалимской, Ткави, Вахтанга Беридзе, Саятнова, Леселидзе и Туманяна.В Самгори сбой в электроснабжении в связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 17:00 часов будет у населения IV квартала Варкетили-3 (частично), I микрорайона Варкетили-3 (частично), ул. Борцов за единство Грузии, Самгорской, Эльдара, Шуамта, Триалетской, Эдиси и Сацхениси.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.
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тбилиси, теласи, грузия, новости, общество, электроэнергия, компания "теласи"
тбилиси, теласи, грузия, новости, общество, электроэнергия, компания "теласи"

Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси

10:19 17.08.2022
© photo: Sputnik / StringerЛампа в кафе на столике
Лампа в кафе на столике - Sputnik Грузия, 1920, 17.08.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением различных работ 17 августа, сообщили в компании "Теласи".
В частности, в районе Надзаладеви в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей пр. Цотне Дадиани (частично), Лоткинской горы, Фруктово-cаженцевого хозяйства, переезда Темка-Мухиани, ул. Мариам Иванишвили-Демурия, Хададова, Интерната, Самгерети, Закарая, Уридия, Качретской, Кахиани, Носте, Кондоли, Тигишвили, Месхишвили, Жгенти и Церониси.
С 11:00 до 14:00 часов – населения пр. Гурамишвили (частично), поселка Санзона, территории прилегающей к метро "Грмагеле", ул. Ксанской, Чарглис, Гудамакари и Гвазаури.
В Сабуртало света с 10:00 до 18:00 часов не будет у жителей III микрорайона Диди Дигоми (частично), территории, прилегающей к дороге Напетвреби, ул. Бахтрионской, Икалто, Святого Мученика Василиска, Анны Политковской, Университетской, Джикия, Пхакадзе и Царя Мириана (частично).
© Sputnik / Alexander ImedashviliСтарый Тбилиси - районы Авлабари и Исани. Вид на набережную реки Кура в солнечный день
Старый Тбилиси - районы Авлабари и Исани. Вид на набережную реки Кура в солнечный день - Sputnik Грузия, 1920, 16.08.2022
Старый Тбилиси - районы Авлабари и Исани. Вид на набережную реки Кура в солнечный день
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Сбой электричества в Исанском районе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 часов будет на территории, прилегающей к метро "Самгори", пр. Царицы святой Кетеван (частично), Московского проспекта (частично), пр. Монаха Габриела, Кахетинского шоссе (частично), поселка Навтлуги (частично), ул. Чолокашвили, Абрамишвили, Болнисской, Додашвили, Лерцами, Малхаза, Чкалова, Дирсичальской, Серго Цуладзе, Цихисдзири, Тетрицкаро, Богдана Хмельницкого и Мевеле.
В Дидубе и Чугурети в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей аллеи Агмашенебели (частично), Военного шоссе (частично), пр. Агмашенебели (частично), пр. Царицы Тамары (частично), пр. Церетели (частично), ул. Рафиела Агладзе, Гоголаури,
© Sputnik / Alexander ImedashviliОбменные пункты у метро и автобусной станции Дидубе
Обменные пункты у метро и автобусной станции Дидубе - Sputnik Грузия, 1920, 16.08.2022
Обменные пункты у метро и автобусной станции Дидубе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В то же время электроэнергию ограничат на улицах Цабадзе, Гори, Пипия, Узнадзе, Ушангия Чхеидзе, Воронина, Цинамдзгвришвили, Конституции, Дидубийской, Кереселидзе, Люблянской, Квинитадзе, Твалчрелидзе, Бакинской, Чубинашвили, Тереверко, Белиашвили, Бохуа и Каргаретели.
В Крцанисском районе света с 10:00 до 18:00 часов не будет у жителей Гардабанского шоссе (частично), Руставского шоссе, села Поничала, поселка Поничала, поселка Сванов, Хлебной площади, Винного тупика, ул. Богдана Хмельницкого, Киндзмараули, Марнеульской, Эрекле, Гулбани, Рапава, Коте Абхази, Хандзтели, Абовяна, Иерусалимской, Ткави, Вахтанга Беридзе, Саятнова, Леселидзе и Туманяна.
В Самгори сбой в электроснабжении в связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 17:00 часов будет у населения IV квартала Варкетили-3 (частично), I микрорайона Варкетили-3 (частично), ул. Борцов за единство Грузии, Самгорской, Эльдара, Шуамта, Триалетской, Эдиси и Сацхениси.
Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.
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