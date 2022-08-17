https://sputnik-georgia.ru/20220817/posolstvo-armenii-v-gruzii-prinimaet-soboleznovaniya-v-svyazi-tragediey-v-tts-erevana-269552313.html

Посольство Армении в Грузии принимает соболезнования в связи трагедией в ТЦ Еревана

Посольство Армении в Грузии принимает соболезнования в связи трагедией в ТЦ Еревана

Взрыв прогремел в магазине пиротехники в торговом центре "Сурмалу" в Ереване 17.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Посольство Армении в Грузии открыло книгу соболезнований в связи со взрывом в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, жертвами которого стали 16 человек. Трагедия произошла днем 14 августа. Сильный взрыв с возгоранием привел к многочисленным жертвам. Пострадали – 62 человека, еще 2 числятся пропавшими.Все желающие оставить слова соболезнования в книге могут 17-18 августа по адресу улица Тетелашвили №4 в Тбилиси.Время посещения посольства с 11:00-13:00 и с 14:00-17:00.В связи с трагедией 17-18 августа в Армении объявлен двухдневный траур.Взрыв прогремел в магазине пиротехнических изделий. Версию теракта в МЧС исключают. В Следственном комитете Армении возбуждено уголовное дело по статьям "нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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