https://sputnik-georgia.ru/20220817/promezhutochnym-vyboram-byt--sud-otklonil-isk-protiv-tsik-gruzii-269530190.html
Промежуточным выборам быть – суд отклонил иск против ЦИК Грузии
Промежуточным выборам быть – суд отклонил иск против ЦИК Грузии
"Молодые юристы" с вердиктом суда не согласны и планируют обжаловать решение в Апелляционном суде 17.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-17T12:17+0400
2022-08-17T12:17+0400
2022-08-17T12:17+0400
цик грузии
грузинская мечта
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политика
новости
тбилисский городской суд
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Тбилисский городской суд не удовлетворил иск авторитетной неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии" (АМЮГ) против Центризбиркома Грузии из-за назначения промежуточных выборов в сакребуло (местное собрание) в районе Сенаки (регион Самегрело - Земо Сванети).АМЮГ требовал признания распоряжения ЦИК аннулированным. Заседания в Сакребуло не проводились уже более шести месяцев, что, по мнению НПО, является основанием для безусловного прекращения полномочий этого местного совещательного органа. По их словам, есть основания для назначения в муниципалитете внеочередных выборов."Молодые юристы" с вердиктом суда не согласны и планируют обжаловать решение в Апелляционном суде через два дня.Центральная избирательная комиссия приняла решение о проведении выборов в 64-м мажоритарном округе Сенакского муниципалитета после того, как член "Национального движения" Вахтанг Цурцумия досрочно покинул депутатский мандат 31 мая.В оппозиционном "Нацдвижении" считают, что Цурцумия отказался от депутатского мандата под давлением правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".На сегодняшний день, то есть после ухода Цурцумия, у оппозиции и "Грузинской мечты" в сакребуло Сенаки по 16 мандатов.Выборы пройдут в Сенаки 1 октября. Голосование состоится на трех участках, население будет выбирать одного мажоритарного депутата.
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цик грузии, грузинская мечта, сенаки, грузия, политика, новости, тбилисский городской суд, единое нацдвижение
цик грузии, грузинская мечта, сенаки, грузия, политика, новости, тбилисский городской суд, единое нацдвижение
Промежуточным выборам быть – суд отклонил иск против ЦИК Грузии
"Молодые юристы" с вердиктом суда не согласны и планируют обжаловать решение в Апелляционном суде
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Тбилисский городской суд не удовлетворил иск авторитетной неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии" (АМЮГ) против Центризбиркома Грузии из-за назначения промежуточных выборов в сакребуло (местное собрание) в районе Сенаки (регион Самегрело - Земо Сванети).
АМЮГ требовал признания распоряжения ЦИК аннулированным. Заседания в Сакребуло не проводились уже более шести месяцев, что, по мнению НПО, является основанием для безусловного прекращения полномочий этого местного совещательного органа. По их словам, есть основания для назначения в муниципалитете внеочередных выборов.
"Проведение промежуточных выборов и назначение одного дополнительного лица в том органе, который уже не уполномочен, не может служить законной цели", – заявил юрист АМЮГ Ника Магедани в эфире телеканала "Рустави 2".
"Молодые юристы" с вердиктом суда не согласны и планируют обжаловать решение в Апелляционном суде через два дня.
Центральная избирательная комиссия приняла решение о проведении выборов в 64-м мажоритарном округе Сенакского муниципалитета после того, как член "Национального движения" Вахтанг Цурцумия досрочно покинул депутатский мандат 31 мая.
В оппозиционном "Нацдвижении" считают, что Цурцумия отказался от депутатского мандата под давлением правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
На сегодняшний день, то есть после ухода Цурцумия, у оппозиции и "Грузинской мечты" в сакребуло Сенаки по 16 мандатов.
Выборы пройдут в Сенаки 1 октября. Голосование состоится на трех участках, население будет выбирать одного мажоритарного депутата.