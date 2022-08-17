https://sputnik-georgia.ru/20220817/promezhutochnym-vyboram-byt--sud-otklonil-isk-protiv-tsik-gruzii-269530190.html

Промежуточным выборам быть – суд отклонил иск против ЦИК Грузии

Промежуточным выборам быть – суд отклонил иск против ЦИК Грузии

"Молодые юристы" с вердиктом суда не согласны и планируют обжаловать решение в Апелляционном суде 17.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-17T12:17+0400

2022-08-17T12:17+0400

2022-08-17T12:17+0400

цик грузии

грузинская мечта

сенаки

грузия

политика

новости

тбилисский городской суд

единое нацдвижение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260121549_0:85:1280:805_1920x0_80_0_0_70b1af2e06e43c9fe8e3cc3d3219645a.jpg

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Тбилисский городской суд не удовлетворил иск авторитетной неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии" (АМЮГ) против Центризбиркома Грузии из-за назначения промежуточных выборов в сакребуло (местное собрание) в районе Сенаки (регион Самегрело - Земо Сванети).АМЮГ требовал признания распоряжения ЦИК аннулированным. Заседания в Сакребуло не проводились уже более шести месяцев, что, по мнению НПО, является основанием для безусловного прекращения полномочий этого местного совещательного органа. По их словам, есть основания для назначения в муниципалитете внеочередных выборов."Молодые юристы" с вердиктом суда не согласны и планируют обжаловать решение в Апелляционном суде через два дня.Центральная избирательная комиссия приняла решение о проведении выборов в 64-м мажоритарном округе Сенакского муниципалитета после того, как член "Национального движения" Вахтанг Цурцумия досрочно покинул депутатский мандат 31 мая.В оппозиционном "Нацдвижении" считают, что Цурцумия отказался от депутатского мандата под давлением правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".На сегодняшний день, то есть после ухода Цурцумия, у оппозиции и "Грузинской мечты" в сакребуло Сенаки по 16 мандатов.Выборы пройдут в Сенаки 1 октября. Голосование состоится на трех участках, население будет выбирать одного мажоритарного депутата.

сенаки

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

цик грузии, грузинская мечта, сенаки, грузия, политика, новости, тбилисский городской суд, единое нацдвижение