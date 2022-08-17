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Сколько пассажиров приняли аэропорты Тбилиси и Батуми с начала года

Сколько пассажиров приняли аэропорты Тбилиси и Батуми с начала года

Число пассажиров в двух аэропортах страны в этом году значительно выросло 17.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-17T14:56+0400

2022-08-17T14:56+0400

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Пассажиропоток в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели с начала года увеличился в два раза, сообщает пресс-служба компании TAV Georgia, управляющая аэропортами Тбилиси и Батуми.По информации компании, в январе-июле 2022 года аэропорт Тбилиси обслужил 1 515 988 пассажиров, что на 121,56% больше, чем за аналогичный период 2021 года.На сегодняшний день в аэропорту оперирует 35 авиакомпаний, которые выполняют рейсы по 38 направлениям.Что касается Батумского международного аэропорта имени Александра Картвели, то за семь месяцев с начала года им воспользовались 313 036 пассажиров, что на 35,37% больше, чем за отчетный период прошлого года.В летний сезон 21 авиакомпания выполняет рейсы по 17 направлениям из аэропорта Батуми.TAV Georgia является дочерней компанией TAV Airports Holding. Ее деятельность в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту.В результате инвестиций в размере 220 миллионов долларов в 2007 году были введены в эксплуатацию новые пассажирские терминалы международных аэропортов Тбилиси и Батуми. В результате инвестиций, сделанных в 2016-17 годах, в Тбилисском международном аэропорту были проведены полная реабилитация существующей взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала прилета.Благодаря многомиллионным инвестициям, сделанным TAV Airports Holding в разных странах мира, многолетнему опыту эксплуатации аэропортов и мудрому управлению, TAV Georgia стала одной из самых надежных, стабильных и динамичных компаний в Грузии. В настоящее время в компании в Грузии работает 1,3 тысячи сотрудников.

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