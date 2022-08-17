Специалисты Грузии исследуют Черное море с помощью новейшего устройства
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAСпециалисты Грузии исследуют Черное море с помощью новейшего устройства
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
Эксперты Департамента рыболовства, аквакультуры и биомногоообразия воды взяли образцы воды в акватории Гонио-Анаклия
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Специалисты Национального агентства окружающей среды осуществляют исследования в направлении экологии воды, гидробиологии, многообразия воды, рыболовства и аквакультуры с помощью современного устройства, сообщает пресс-служба ведомства.
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAСпециалисты Грузии исследуют Черное море с помощью новейшего устройства
Специалисты Грузии исследуют Черное море с помощью новейшего устройства
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
Специалисты Департамента рыболовства, аквакультуры и биомногоообразия воды взяли образцы воды в акватории Гонио-Анаклия. Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия вместе с министром сельского хозяйства Аджарии Зазой Шавадзе вышли в море на катере и ознакомились с процессом проведения исследований.
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAСпециалисты Грузии исследуют Черное море с помощью новейшего устройства
Специалисты Грузии исследуют Черное море с помощью новейшего устройства
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
"Наша политика охраны окружающей среды предусматривает не одно направление. Среди этих направлений и исследование качества воды, которое осуществляется с учетом методологии рамочной директивы воды ЕС. И у нас уже есть технические возможности этого", – заявил Шамугия.
По его словам, министерство активно работает над обновлением инфраструктуры Национального агентства окружающей среды и усилением институциональных возможностей в данной сфере.
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAСпециалисты Грузии исследуют Черное море с помощью новейшего устройства
Специалисты Грузии исследуют Черное море с помощью новейшего устройства
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
В образцах, взятых в Черном море, важно определить разные качественные параметры в глубине воды, что возможно с помощью специального современного зонда, приобретенного недавно, отмечают в ведомстве.
С помощью данного устройства возможно получить данные качества на глубине сто метров и определить такие физико-химические параметры, как температура, соленость, pH (водородный показатель – ред.), растворенный кислород, прозрачность и так далее.
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAСпециалисты Грузии исследуют Черное море с помощью новейшего устройства
Специалисты Грузии исследуют Черное море с помощью новейшего устройства
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
Полученные данные дают возможность специалистам иметь более детальную информацию об экологическом положении моря и среде морских обитателей. Это позволяет специалистам своевременно выявить экологические перемены в морской среде, оценить положение и прогнозировать изменения.