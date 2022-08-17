https://sputnik-georgia.ru/20220817/trudoustroeny-li-vy-rezultaty-oprosa--269534027.html

Трудоустроены ли вы? Результаты опроса

Трудоустроены ли вы? Результаты опроса

Sputnik поинтересовался, какой процент аудитории сайта работает, а какой – не трудоустроен 17.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-17T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия трудоустроены и имеют работу – об этом говорят результаты опроса на сайте информационного агентства.На третьем и четвертом месте по процентному соотношению оказались те, кто не работают (15,7%) и ищут, но не могут найти (13,7%). Также 2% опрошенных ответили, что работать не могут.Стажеров, имеющих надежду впоследствии трудоустроиться, среди читателей Sputnik Грузия не оказалось.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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