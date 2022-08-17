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Трудоустроены ли вы? Результаты опроса
Трудоустроены ли вы? Результаты опроса
Sputnik поинтересовался, какой процент аудитории сайта работает, а какой – не трудоустроен 17.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-17T14:14+0400
2022-08-17T14:14+0400
2022-08-17T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия трудоустроены и имеют работу – об этом говорят результаты опроса на сайте информационного агентства.На третьем и четвертом месте по процентному соотношению оказались те, кто не работают (15,7%) и ищут, но не могут найти (13,7%). Также 2% опрошенных ответили, что работать не могут.Стажеров, имеющих надежду впоследствии трудоустроиться, среди читателей Sputnik Грузия не оказалось.
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опрос, опрос sputnik грузия, опрос sputnik, опрос на сайте, грузия, общество, новости
Трудоустроены ли вы? Результаты опроса
Sputnik поинтересовался, какой процент аудитории сайта работает, а какой – не трудоустроен
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik.
Большинство читателей Sputnik Грузия
трудоустроены и имеют работу – об этом говорят результаты опроса на сайте информационного агентства.
По результатам опроса "Трудоустроены ли вы?" оказалось, что большая часть читателей Sputnik Грузия, а именно 43,1%, имеют работу. Далее, 25,5% опрошенных недовольны работой в Грузии, отвечая, что в стране нет достойной оплаты труда.
На третьем и четвертом месте по процентному соотношению оказались те, кто не работают (15,7%) и ищут, но не могут найти (13,7%). Также 2% опрошенных ответили, что работать не могут.
Стажеров, имеющих надежду впоследствии трудоустроиться, среди читателей Sputnik Грузия
не оказалось.