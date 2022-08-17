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Туроператоры назвали самую популярную страну для отдыха в августе

Туроператоры назвали самую популярную страну для отдыха в августе

В последнюю неделю августа 57 процентов организованных туристов отправятся на отдых именно в эту страну 17.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Турция — самое популярное направление для отдыха в августе: две трети приобретенных в РФ турпакетов на конец лета приходится именно на эту страну, сообщает АТОР.Согласно статистике, в последнюю неделю августа 57 процентов организованных туристов отправятся на отдых в эту страну. В середине месяца этот показатель был на пять процентов ниже, отметили в ассоциации.Так, отпуск в России в этот период стремятся провести 12 процентов клиентов турфирм. В ОАЭ отправятся почти четыре процента путешественников, в Египет — 7,3 процента.Также эксперты отмечают снижение цен на пляжные туры в связи с отъездом с курортов отдыхающих с детьми."Наибольшее снижение в период 25-31 августа показывают минимальные цены на туры в Турцию. По сравнению с серединой августа стартовая стоимость путевок на десять дней в эту страну упала на 50 процентов. Это свидетельство того, что освободились места в ряде недорогих отелей, на рынке стало больше дешевых предложений", — указали в АТОР.

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турция, туризм, в мире, новости, оаэ, египет, россия