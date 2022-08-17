https://sputnik-georgia.ru/20220817/turtsiya-vosstanovit-dipotnosheniya-s-izrailem-269540094.html

Турция восстановит дипотношения с Израилем

Турция восстановит дипотношения с Израилем

Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в 2010 году 17.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-17T15:47+0400

2022-08-17T15:47+0400

2022-08-17T15:52+0400

новости

в мире

мевлют чавушоглу

израиль

турция

анкара

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23553/28/235532858_0:85:2201:1323_1920x0_80_0_0_574f404408e066f3522e504bd411d676.jpg

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Принято решение назначить посла Турции в Израиль и восстановить дипломатические отношения между странами, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции."Принято решение назначить посла в Израиль, от израильской стороны также пришел позитивный ответ в этом отношении. Скоро наша кандидатура будет представлена господину президенту. Дай Бог, все будет успешно для обеих сторон", – сказал Чавушоглу.Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в 2010 году после инцидента с захватом израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля "Мави Мармара".В мае 2018 года Анкара предложила послу Израиля в Турции покинуть страну после акций протеста в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Тогда в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения.

израиль

турция

анкара

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, в мире, мевлют чавушоглу, израиль, турция, анкара