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Турция восстановит дипотношения с Израилем
Турция восстановит дипотношения с Израилем
Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в 2010 году 17.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-17T15:47+0400
2022-08-17T15:47+0400
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Принято решение назначить посла Турции в Израиль и восстановить дипломатические отношения между странами, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции."Принято решение назначить посла в Израиль, от израильской стороны также пришел позитивный ответ в этом отношении. Скоро наша кандидатура будет представлена господину президенту. Дай Бог, все будет успешно для обеих сторон", – сказал Чавушоглу.Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в 2010 году после инцидента с захватом израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля "Мави Мармара".В мае 2018 года Анкара предложила послу Израиля в Турции покинуть страну после акций протеста в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Тогда в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения.
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новости, в мире, мевлют чавушоглу, израиль, турция, анкара
новости, в мире, мевлют чавушоглу, израиль, турция, анкара
Турция восстановит дипотношения с Израилем
15:47 17.08.2022 (обновлено: 15:52 17.08.2022)
Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в 2010 году
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Принято решение назначить посла Турции в Израиль и восстановить дипломатические отношения между странами, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции.
"Принято решение назначить посла в Израиль, от израильской стороны также пришел позитивный ответ в этом отношении. Скоро наша кандидатура будет представлена господину президенту. Дай Бог, все будет успешно для обеих сторон", – сказал Чавушоглу.
Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в 2010 году после инцидента с захватом израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля "Мави Мармара".
В мае 2018 года Анкара предложила послу Израиля в Турции покинуть страну после акций протеста в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Тогда в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения.