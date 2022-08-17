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В Грузии начинается масштабное строительство и ремонт 800 школ
В Грузии начинается масштабное строительство и ремонт 800 школ
Тендер на осуществление беспрецедентного проекта будет объявлен в ближайшее время 17.08.2022, Sputnik Грузия
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ираклий гарибашвили
школа
агентство развития образовательной и научной инфраструктуры
михаил чхенкели
грузия
новости
общество
образование в грузии
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Осуществление масштабного проекта – строительства и ремонта 800 школ – по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили начнется в Грузии с осени 2022 года, сообщает пресс-служба правительства Грузии.Тендер на строительство 80 новых и ремонт 320 действующих школ будет объявлен в ближайшее время.В связи с этим вопросом в администрации правительства прошла рабочая встреча, которой руководил Гарибашвили. Глава правительства рассмотрел детали проекта вместе с министром образования и науки Михаилом Чхенкели и директором Агентства развития образовательной и научной инфраструктуры Леваном Сухиташвили.Тендер на ремонт школ будет объявлен в 2023-2024 годах, и к концу 2026 года в стране будет завершен ремонт и строительство 800 общеобразовательных учреждений страны.Проект направлен на повышение доступа к образовательным ресурсам, которыми будут пользоваться более 230 тысяч учеников. К 2026 году все государственные школы будут исправны в инфраструктурном плане.Как отметил после завершения встречи Гарибашвили, забота о сфере образования является стратегическим приоритетом правительства Грузии.Стоимость проекта составляет один миллиард лари (357,2 миллиона долларов).
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ираклий гарибашвили, школа, агентство развития образовательной и научной инфраструктуры, михаил чхенкели, грузия, новости, общество, образование в грузии
ираклий гарибашвили, школа, агентство развития образовательной и научной инфраструктуры, михаил чхенкели, грузия, новости, общество, образование в грузии

В Грузии начинается масштабное строительство и ремонт 800 школ

11:39 17.08.2022 (обновлено: 11:58 17.08.2022)
© Ministry of Education and Science of GeorgiaПремьер-министр Ираклий Гарибашвили и глава Минобразования Михаил Чхенкели обсуждают проеткт строительства и ремонт 800 школ
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили и глава Минобразования Михаил Чхенкели обсуждают проеткт строительства и ремонт 800 школ - Sputnik Грузия, 1920, 17.08.2022
© Ministry of Education and Science of Georgia
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Тендер на осуществление беспрецедентного проекта будет объявлен в ближайшее время
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Осуществление масштабного проекта – строительства и ремонта 800 школ – по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили начнется в Грузии с осени 2022 года, сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Тендер на строительство 80 новых и ремонт 320 действующих школ будет объявлен в ближайшее время.
В связи с этим вопросом в администрации правительства прошла рабочая встреча, которой руководил Гарибашвили. Глава правительства рассмотрел детали проекта вместе с министром образования и науки Михаилом Чхенкели и директором Агентства развития образовательной и научной инфраструктуры Леваном Сухиташвили.
© Ministry of Education and Science of GeorgiaПремьер-министр Ираклий Гарибашвили и глава Минобразования Михаил Чхенкели обсуждают проеткт строительства и ремонт 800 школ
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили и глава Минобразования Михаил Чхенкели обсуждают проеткт строительства и ремонт 800 школ - Sputnik Грузия, 1920, 17.08.2022
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили и глава Минобразования Михаил Чхенкели обсуждают проеткт строительства и ремонт 800 школ
© Ministry of Education and Science of Georgia
Тендер на ремонт школ будет объявлен в 2023-2024 годах, и к концу 2026 года в стране будет завершен ремонт и строительство 800 общеобразовательных учреждений страны.
Проект направлен на повышение доступа к образовательным ресурсам, которыми будут пользоваться более 230 тысяч учеников. К 2026 году все государственные школы будут исправны в инфраструктурном плане.
Во время строительства и обновления школ предусмотрено и их оснащение по современным стандартам. Это предусматривает наличие современных лабораторий и исправной спортивной инфраструктуры. Все школы полностью будут адаптированы для учеников со специальными образовательными нуждами.
Как отметил после завершения встречи Гарибашвили, забота о сфере образования является стратегическим приоритетом правительства Грузии.
Стоимость проекта составляет один миллиард лари (357,2 миллиона долларов).
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