https://sputnik-georgia.ru/20220817/v-gruzii-nachinaetsya-masshtabnoe--stroitelstvo-i-remont-800-shkol-269528743.html

В Грузии начинается масштабное строительство и ремонт 800 школ

В Грузии начинается масштабное строительство и ремонт 800 школ

Тендер на осуществление беспрецедентного проекта будет объявлен в ближайшее время 17.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-17T11:39+0400

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ираклий гарибашвили

школа

агентство развития образовательной и научной инфраструктуры

михаил чхенкели

грузия

новости

общество

образование в грузии

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Осуществление масштабного проекта – строительства и ремонта 800 школ – по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили начнется в Грузии с осени 2022 года, сообщает пресс-служба правительства Грузии.Тендер на строительство 80 новых и ремонт 320 действующих школ будет объявлен в ближайшее время.В связи с этим вопросом в администрации правительства прошла рабочая встреча, которой руководил Гарибашвили. Глава правительства рассмотрел детали проекта вместе с министром образования и науки Михаилом Чхенкели и директором Агентства развития образовательной и научной инфраструктуры Леваном Сухиташвили.Тендер на ремонт школ будет объявлен в 2023-2024 годах, и к концу 2026 года в стране будет завершен ремонт и строительство 800 общеобразовательных учреждений страны.Проект направлен на повышение доступа к образовательным ресурсам, которыми будут пользоваться более 230 тысяч учеников. К 2026 году все государственные школы будут исправны в инфраструктурном плане.Как отметил после завершения встречи Гарибашвили, забота о сфере образования является стратегическим приоритетом правительства Грузии.Стоимость проекта составляет один миллиард лари (357,2 миллиона долларов).

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ираклий гарибашвили, школа, агентство развития образовательной и научной инфраструктуры, михаил чхенкели, грузия, новости, общество, образование в грузии