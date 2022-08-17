https://sputnik-georgia.ru/20220817/v-gruzii-po-obvineniyu-v-seksualnom-nasilii-zaderzhan-izvestnyy-televeduschiy-269531471.html
Известный телеведущий задержан в Грузии за попытку изнасилования
Известный телеведущий задержан в Грузии за попытку изнасилования
Телеканал "Мтавари архи" до завершения суда приостанавливает сотрудничество с Накаидзе 17.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-17T12:29+0400
2022-08-17T12:29+0400
2022-08-17T12:46+0400
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Полиция задержала ведущего телеканала "Мтавари архи" Лашу Накаидзе по обвинению в попытке изнасилования члена семьи, сообщает телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на МВД.По распространившейся информации, к полиции за помощью обратилась подруга молодой женщины. Следствие начато по трем статьям УК Грузии – "Семейное насилие", "Попытка изнасилования члена семьи" и "Угрозы в отношении члена семьи".Накаидзе является ведущим утренней передачи на "Мтавари архи". Телекомпания уже сделала заявление в связи с произошедшим, отметив, что выступает против любого насилия, особенно, когда это касается насилия со стороны мужчины в отношении женщины.Исходя из тяжести обвинений "Мтавари архи" приостанавливает сотрудничество с Накаидзе. Если будет доказана невиновность Лаши, канал рассмотрит возможность возобновления с ним деловых отношений, отмечено в заявлении.
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грузия, новости, происшествия, семейное насилие, насилие
грузия, новости, происшествия, семейное насилие, насилие
Известный телеведущий задержан в Грузии за попытку изнасилования
12:29 17.08.2022 (обновлено: 12:46 17.08.2022)
Телеканал "Мтавари архи" до завершения суда приостанавливает сотрудничество с Накаидзе
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Полиция задержала ведущего телеканала "Мтавари архи" Лашу Накаидзе по обвинению в попытке изнасилования члена семьи, сообщает телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на МВД.
По распространившейся информации, к полиции за помощью обратилась подруга молодой женщины. Следствие начато по трем статьям УК Грузии – "Семейное насилие", "Попытка изнасилования члена семьи" и "Угрозы в отношении члена семьи".
Накаидзе является ведущим утренней передачи на "Мтавари архи".
Телекомпания уже сделала заявление в связи с произошедшим, отметив, что выступает против любого насилия, особенно, когда это касается насилия со стороны мужчины в отношении женщины.
"О факте, который произошел 15 августа 2022 года, полиции сообщил один из сотрудников "Мтавари архи", после чего была проведена медицинская проверка пострадавшей женщины, допрос и на основе ее показаний задержание Лаши Накаидзе", – говорится в заявлении.
Исходя из тяжести обвинений "Мтавари архи" приостанавливает сотрудничество с Накаидзе. Если будет доказана невиновность Лаши, канал рассмотрит возможность возобновления с ним деловых отношений, отмечено в заявлении.