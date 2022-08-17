https://sputnik-georgia.ru/20220817/v-reke-na-zapade-gruzii-ischut-rebenka-269556025.html

В реке на западе Грузии ищут ребенка

В реке на западе Грузии ищут ребенка

Ребенок был на берегу реки с дедушкой и братом 17.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-17T22:07+0400

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Спасатели прочесывают реку Цхенисцкали в окрестностях Мартвили (регион Самегрело - Земо Сванети) в поисках пропавшего 6-летнего ребенка, сообщает телеканал "Мтавари архи".По данным телеканала, ребенок был на берегу реки с дедушкой и братом. Предположительно, его унесло течением.Поиски продолжаются уже более 4 часов, однако из-за плохой видимости пока безрезультатно.

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