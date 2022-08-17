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В реке на западе Грузии ищут ребенка
В реке на западе Грузии ищут ребенка
Ребенок был на берегу реки с дедушкой и братом 17.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-17T22:07+0400
2022-08-17T22:07+0400
2022-08-17T22:07+0400
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Спасатели прочесывают реку Цхенисцкали в окрестностях Мартвили (регион Самегрело - Земо Сванети) в поисках пропавшего 6-летнего ребенка, сообщает телеканал "Мтавари архи".По данным телеканала, ребенок был на берегу реки с дедушкой и братом. Предположительно, его унесло течением.Поиски продолжаются уже более 4 часов, однако из-за плохой видимости пока безрезультатно.
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия
происшествия, новости, грузия
В реке на западе Грузии ищут ребенка
Ребенок был на берегу реки с дедушкой и братом
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Спасатели прочесывают реку Цхенисцкали в окрестностях Мартвили (регион Самегрело - Земо Сванети) в поисках пропавшего 6-летнего ребенка, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По данным телеканала, ребенок был на берегу реки с дедушкой и братом. Предположительно, его унесло течением.
Поиски продолжаются уже более 4 часов, однако из-за плохой видимости пока безрезультатно.