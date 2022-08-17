Заброшенная чайная империя – как чаеводы Грузии пишут новую историю
© photo: Sputnik / StringerСбор грузинского чая на плантациях 2022
© photo: Sputnik / Stringer
Страна гор, вкуснейшей кухни, вина, сочных фруктов и минеральных вод. Именно так на сегодняшний день известна во всем мире Грузия
Но мало кто помнит, что много лет назад она была известна еще и как страна чая. К сожалению, с развалом Советского Союза многие поистине легендарные грузинские отрасли деятельности канули в лету.
Первый куст
По некоторым историческим данным, впервые в Грузии чай появился в 1770 году, когда российская императрица Екатерина II подарила грузинскому царю Ираклию II самовар и чайный сервиз.
© photo: Sputnik / StringerСбор грузинского чая на плантациях 2022
Сбор грузинского чая на плантациях 2022
© photo: Sputnik / Stringer
Есть предположение, что первый куст чая в Грузии появился 208 лет назад во дворе князя Гуриели (отсюда и название популярнейшего на сегодняшний день бренда грузинского чая). Только у него было другое назначение – он был просто украшением сада.
© photo: Sputnik / StringerСбор грузинского чая на плантациях 2022
Сбор грузинского чая на плантациях 2022
© photo: Sputnik / Stringer
Ну а что касается выращивания в Грузии чайного куста промышленных масштабов, то это очень длинная история.
За всю свою 170-летнюю историю грузинский чай прошел непростой путь – от момента, как первый куст попал в Грузию в 1847 году, позже был на пике популярности во времена СССР, затем пережил свой бесславный упадок в начале 90-х годов. А сейчас бизнесмены и фермеры бросают все силы на то, чтобы возродить его производство.
Чайная империя. Начало
"Появление чая в Грузии для промышленного производства было обусловлено тем, что Российской империи было необходимо огромное количество чая", – рассказывает глава Ассоциации производителей органического чая Грузии Шота Битадзе.
© Sputnik / Denis AslanovДом-музей чая
Дом-музей чая
© Sputnik / Denis Aslanov
По его инициативе в центре Тбилиси был открыт музей грузинского чая. Если вы попали в это место и застали там господина Шоту – вам посчастливилось получить интереснейшую экскурсию.
© Sputnik / Denis AslanovДом-музей чая
Дом-музей чая
© Sputnik / Denis Aslanov
"Это был тот период, когда английская империя начинала производство чая в Индии не только для того, чтобы использовать его как продукт ежедневного потребления, но и для того, чтобы использовать его в рационе военнослужащих. Уже тогда было доказано, как полезен чай против разных болезней, таких как цинга и многих других. Позже то же самое произошло и в Российской империи. А это значило то, что необходимо большое количество чая", – рассказывает Битадзе о предпосылках появления в Грузии чайных плантаций.
© Sputnik / Denis AslanovДом-музей чая
Дом-музей чая
© Sputnik / Denis Aslanov
Из его рассказа мы узнаем, что по приказу первого наместника России на Кавказе графа Михаила Воронцова первый куст чая был доставлен в Грузию из ялтинского Никитского ботанического сада. В свою очередь, в Крым он был привезен из Китая, но растению не подошел климат для его разведения. После чего специалисты установили, что условия Западной Грузии идеально для этого подойдут.
Кто поставил чай на конвейер?
Наладить промышленное производство чая получилось не сразу. Этому поспособствовал купец Попов, который пригласил из Китая чаевода по имени Лао Джан Джоу в 1893 году. Китаец обустроил первые крупные плантации и фабрики по переработке чая по китайским технологиям, но с английским оборудованием.
© photo: Sputnik / StringerСбор грузинского чая на плантациях 2022
Сбор грузинского чая на плантациях 2022
© photo: Sputnik / Stringer
После успеха Попова на чайном поприще, этим делом заинтересовалась царская семья, которая тоже решила подключиться к развитию отрасли.
К моменту возникновения Советского Союза производство чая широко раскинулось на территории всей Западной Грузии. В лучшие времена здесь собирали до 100 тысяч тонн чая в год с территории, общей площадью свыше 65 тысяч гектаров земли. Еще был построен один из лучших в мире исследовательских институтов.
Само чайное дело считалось очень доходным – люди охотно шли работать. Грузинский чай успешно экспортировался, так как пришелся по вкусу жителям десятков стран за счет своего мягкого вкуса, низкого содержания кофеина.
Важно отметить, что любой чай из Грузии – органический, так как чайные кусты, выращиваемые на этой территории, никогда не нуждались в обработке химикатами.
Конец эпохи
Все изменилось с распадом СССР – чайное производство было полностью заброшено. Грузинский чай оказался больше никому не нужен, поскольку основным закупщиком была Россия и страны СНГ.
© photo: Sputnik / StringerСбор грузинского чая на плантациях 2022
Сбор грузинского чая на плантациях 2022
© photo: Sputnik / Stringer
Фабрики пришли в запустение, оборудование распродали, плантации заросли бурьяном, были переоборудованы под разведение скота или выращивание других сельскохозяйственных продуктов.
Новое начало
В двухтысячные годы разведение грузинского чая вновь заинтересовало грузинских фермеров и бизнесменов. Некоторые постепенно решили начать возрождать это дело. Одним из таких людей, кто решил возродить чайные плантации на площади в 150 гектаров, является Геннадий Гарчагодашвили.
© photo: Sputnik / StringerСбор грузинского чая на плантациях 2022
Сбор грузинского чая на плантациях 2022
© photo: Sputnik / Stringer
"В 2007 году как-то пришла мне идея в голову. Тогда чайные плантации были заброшены, мало кто вообще занимался чаем после распада Советского Союза. Пришла идея, и я начал ее осуществлять, – рассказывает мужчина, – Приехал, купил плантации, приобрел заброшенную чайную фабрику, где не было никакого оборудования, ничего. Отреставрировал, привез новое оборудование. Сейчас у нас довольно хорошая чайная фабрика, которая в сутки может переработать до 40-50 тонн чайного листа".
© photo: Sputnik / StringerСбор грузинского чая на плантациях 2022
Сбор грузинского чая на плантациях 2022
© photo: Sputnik / Stringer
Компания Гарчагодашвили успешно продает свою продукцию не только на местном рынке, но и отправляет за рубеж. Основные страны-импортеры – Россия, Беларусь и Украина. В этом году бизнесмен планирует экспортировать 450 тонн сухого чая.
Конечно, вернуться к прежним показателям будет очень и очень сложно, признаются современные чаеводы, но ведь надо с чего-то начинать – дело-то перспективное. Они уверены, если получилось когда-то, может получиться и сейчас.