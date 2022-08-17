https://sputnik-georgia.ru/20220817/zabroshennaya-chaynaya-imperiya--kak-chaevody-gruzii-pishut-novuyu-istoriyu-269518405.html

Заброшенная чайная империя – как чаеводы Грузии пишут новую историю

Заброшенная чайная империя – как чаеводы Грузии пишут новую историю

Страна гор, вкуснейшей кухни, вина, сочных фруктов и минеральных вод. Именно так на сегодняшний день известна во всем мире Грузия 17.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-17T11:00+0400

2022-08-17T11:00+0400

2022-08-17T11:00+0400

аналитика

чай

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колумнисты

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Но мало кто помнит, что много лет назад она была известна еще и как страна чая. К сожалению, с развалом Советского Союза многие поистине легендарные грузинские отрасли деятельности канули в лету.Первый кустПо некоторым историческим данным, впервые в Грузии чай появился в 1770 году, когда российская императрица Екатерина II подарила грузинскому царю Ираклию II самовар и чайный сервиз.Есть предположение, что первый куст чая в Грузии появился 208 лет назад во дворе князя Гуриели (отсюда и название популярнейшего на сегодняшний день бренда грузинского чая). Только у него было другое назначение – он был просто украшением сада.Ну а что касается выращивания в Грузии чайного куста промышленных масштабов, то это очень длинная история. За всю свою 170-летнюю историю грузинский чай прошел непростой путь – от момента, как первый куст попал в Грузию в 1847 году, позже был на пике популярности во времена СССР, затем пережил свой бесславный упадок в начале 90-х годов. А сейчас бизнесмены и фермеры бросают все силы на то, чтобы возродить его производство.Чайная империя. Начало"Появление чая в Грузии для промышленного производства было обусловлено тем, что Российской империи было необходимо огромное количество чая", – рассказывает глава Ассоциации производителей органического чая Грузии Шота Битадзе.По его инициативе в центре Тбилиси был открыт музей грузинского чая. Если вы попали в это место и застали там господина Шоту – вам посчастливилось получить интереснейшую экскурсию."Это был тот период, когда английская империя начинала производство чая в Индии не только для того, чтобы использовать его как продукт ежедневного потребления, но и для того, чтобы использовать его в рационе военнослужащих. Уже тогда было доказано, как полезен чай против разных болезней, таких как цинга и многих других. Позже то же самое произошло и в Российской империи. А это значило то, что необходимо большое количество чая", – рассказывает Битадзе о предпосылках появления в Грузии чайных плантаций.Из его рассказа мы узнаем, что по приказу первого наместника России на Кавказе графа Михаила Воронцова первый куст чая был доставлен в Грузию из ялтинского Никитского ботанического сада. В свою очередь, в Крым он был привезен из Китая, но растению не подошел климат для его разведения. После чего специалисты установили, что условия Западной Грузии идеально для этого подойдут.Кто поставил чай на конвейер?Наладить промышленное производство чая получилось не сразу. Этому поспособствовал купец Попов, который пригласил из Китая чаевода по имени Лао Джан Джоу в 1893 году. Китаец обустроил первые крупные плантации и фабрики по переработке чая по китайским технологиям, но с английским оборудованием.После успеха Попова на чайном поприще, этим делом заинтересовалась царская семья, которая тоже решила подключиться к развитию отрасли. К моменту возникновения Советского Союза производство чая широко раскинулось на территории всей Западной Грузии. В лучшие времена здесь собирали до 100 тысяч тонн чая в год с территории, общей площадью свыше 65 тысяч гектаров земли. Еще был построен один из лучших в мире исследовательских институтов. Важно отметить, что любой чай из Грузии – органический, так как чайные кусты, выращиваемые на этой территории, никогда не нуждались в обработке химикатами.Конец эпохиВсе изменилось с распадом СССР – чайное производство было полностью заброшено. Грузинский чай оказался больше никому не нужен, поскольку основным закупщиком была Россия и страны СНГ. Фабрики пришли в запустение, оборудование распродали, плантации заросли бурьяном, были переоборудованы под разведение скота или выращивание других сельскохозяйственных продуктов.Новое началоВ двухтысячные годы разведение грузинского чая вновь заинтересовало грузинских фермеров и бизнесменов. Некоторые постепенно решили начать возрождать это дело. Одним из таких людей, кто решил возродить чайные плантации на площади в 150 гектаров, является Геннадий Гарчагодашвили."В 2007 году как-то пришла мне идея в голову. Тогда чайные плантации были заброшены, мало кто вообще занимался чаем после распада Советского Союза. Пришла идея, и я начал ее осуществлять, – рассказывает мужчина, – Приехал, купил плантации, приобрел заброшенную чайную фабрику, где не было никакого оборудования, ничего. Отреставрировал, привез новое оборудование. Сейчас у нас довольно хорошая чайная фабрика, которая в сутки может переработать до 40-50 тонн чайного листа".Компания Гарчагодашвили успешно продает свою продукцию не только на местном рынке, но и отправляет за рубеж. Основные страны-импортеры – Россия, Беларусь и Украина. В этом году бизнесмен планирует экспортировать 450 тонн сухого чая. Конечно, вернуться к прежним показателям будет очень и очень сложно, признаются современные чаеводы, но ведь надо с чего-то начинать – дело-то перспективное. Они уверены, если получилось когда-то, может получиться и сейчас.

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