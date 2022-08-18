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Азербайджан, Турция и Грузия договорились упростить процедуры при перевозке грузов
Азербайджан, Турция и Грузия договорились упростить процедуры при перевозке грузов
В рамках соглашения будут упрощены таможенные процедуры и ускорены процессы пересечения границ 18.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-18T16:28+0400
2022-08-18T16:28+0400
2022-08-18T16:29+0400
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. В Баку состоялось заседание трехсторонней комиссии по таможенным вопросам между правительствами Азербайджана, Турции и Грузии, сообщает Sputnik Азербайджан.В ходе заседания комиссии было подписано соглашение о первоначальном обмене информацией для упрощения транзитных таможенных процедур в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).Цель соглашения - осуществление электронного обмена первичными данными с целью упрощения таможенных процедур для товаров, транспортируемых транзитом по железной дороге БТК, проходящей по территории трех стран.Документ будет способствовать созданию важных возможностей с точки зрения бесперебойной, своевременной и эффективной перевозки грузов по Баку-Тбилиси-Карс. В его рамках будут упрощены таможенные процедуры и ускорены процессы пересечения границ. Это позволит сэкономить время за счет взаимосогласованных современных методов таможенного контроля.Соглашение, важное и с точки зрения повышения привлекательности транспортных коридоров, окажет положительное влияние на рост логистических возможностей экономических операторов и портов и сыграет важную роль в дальнейшем повышении транзитного потенциала Азербайджана.
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азербайджан, новости, экономика, грузия, турция, ж/д баку – тбилиси – карс: путь к успеху, баку-тбилиси-карс
азербайджан, новости, экономика, грузия, турция, ж/д баку – тбилиси – карс: путь к успеху, баку-тбилиси-карс
Азербайджан, Турция и Грузия договорились упростить процедуры при перевозке грузов
16:28 18.08.2022 (обновлено: 16:29 18.08.2022)
В рамках соглашения будут упрощены таможенные процедуры и ускорены процессы пересечения границ
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik.
В Баку состоялось заседание трехсторонней комиссии по таможенным вопросам между правительствами Азербайджана, Турции и Грузии, сообщает Sputnik Азербайджан
.
В ходе заседания комиссии было подписано соглашение о первоначальном обмене информацией для упрощения транзитных таможенных процедур в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).
Цель соглашения - осуществление электронного обмена первичными данными с целью упрощения таможенных процедур для товаров, транспортируемых транзитом по железной дороге БТК, проходящей по территории трех стран.
Документ будет способствовать созданию важных возможностей с точки зрения бесперебойной, своевременной и эффективной перевозки грузов по Баку-Тбилиси-Карс. В его рамках будут упрощены таможенные процедуры и ускорены процессы пересечения границ. Это позволит сэкономить время за счет взаимосогласованных современных методов таможенного контроля.
Соглашение, важное и с точки зрения повышения привлекательности транспортных коридоров, окажет положительное влияние на рост логистических возможностей экономических операторов и портов и сыграет важную роль в дальнейшем повышении транзитного потенциала Азербайджана.