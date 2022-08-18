https://sputnik-georgia.ru/20220818/azerbaydzhan-turtsiya-i-gruziya-dogovorilis-uprostit-protsedury-pri-perevozke-gruzov-269580612.html

Азербайджан, Турция и Грузия договорились упростить процедуры при перевозке грузов

Азербайджан, Турция и Грузия договорились упростить процедуры при перевозке грузов

В рамках соглашения будут упрощены таможенные процедуры и ускорены процессы пересечения границ 18.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-18T16:28+0400

2022-08-18T16:28+0400

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. В Баку состоялось заседание трехсторонней комиссии по таможенным вопросам между правительствами Азербайджана, Турции и Грузии, сообщает Sputnik Азербайджан.В ходе заседания комиссии было подписано соглашение о первоначальном обмене информацией для упрощения транзитных таможенных процедур в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).Цель соглашения - осуществление электронного обмена первичными данными с целью упрощения таможенных процедур для товаров, транспортируемых транзитом по железной дороге БТК, проходящей по территории трех стран.Документ будет способствовать созданию важных возможностей с точки зрения бесперебойной, своевременной и эффективной перевозки грузов по Баку-Тбилиси-Карс. В его рамках будут упрощены таможенные процедуры и ускорены процессы пересечения границ. Это позволит сэкономить время за счет взаимосогласованных современных методов таможенного контроля.Соглашение, важное и с точки зрения повышения привлекательности транспортных коридоров, окажет положительное влияние на рост логистических возможностей экономических операторов и портов и сыграет важную роль в дальнейшем повышении транзитного потенциала Азербайджана.

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азербайджан, новости, экономика, грузия, турция, ж/д баку – тбилиси – карс: путь к успеху, баку-тбилиси-карс