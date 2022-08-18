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Джорджо Армани эвакуировали с острова около Сицилии из-за пожара
Джорджо Армани эвакуировали с острова около Сицилии из-за пожара
Среди прочих знаменитостей с острова был эвакуирован и экс-футболист Марко Тарделли 18.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-18T17:37+0400
2022-08-18T17:37+0400
2022-08-18T17:37+0400
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Знаменитый итальянский модельер и предприниматель Джорджо Армани эвакуирован с острове Пантеллерия к юго-западу от Сицилии, где произошли два пожара.Вместе с Армани были эвакуированы десятки людей, сообщает газета Corriere della Sera."Два пожара на Пантеллерии вынудили жителей и туристов спасаться бегством. Среди них много VIP-гостей, в том числе модельер Джорджо Армани", – передает издание.Сообщается, что среди других знаменитостей был эвакуирован экс-футболист Марко Тарделли. Всего эвакуировали около 30 человек.
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MIA „Rosiya Segodnya“
италия, новости, происшествия, в мире
италия, новости, происшествия, в мире
Джорджо Армани эвакуировали с острова около Сицилии из-за пожара
Среди прочих знаменитостей с острова был эвакуирован и экс-футболист Марко Тарделли
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Знаменитый итальянский модельер и предприниматель Джорджо Армани эвакуирован с острове Пантеллерия к юго-западу от Сицилии, где произошли два пожара.
Вместе с Армани были эвакуированы десятки людей, сообщает газета Corriere della Sera.
"Два пожара на Пантеллерии вынудили жителей и туристов спасаться бегством. Среди них много VIP-гостей, в том числе модельер Джорджо Армани", – передает издание.
Сообщается, что среди других знаменитостей был эвакуирован экс-футболист Марко Тарделли. Всего эвакуировали около 30 человек.