https://sputnik-georgia.ru/20220818/ezhenedelnyy-brifing-ivana-nechaeva---video-269580106.html

Еженедельный брифинг Ивана Нечаева - видео

Еженедельный брифинг Ивана Нечаева - видео

Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга заместителя директора Департамента информации и печати МИД России Ивана Нечаева 18.08.2022, Sputnik Грузия

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россия

мид россии

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Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев провел еженедельный брифинг и ответил на вопросы журналистов.

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