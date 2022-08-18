https://sputnik-georgia.ru/20220818/ezhenedelnyy-brifing-ivana-nechaeva---video-269580106.html
Еженедельный брифинг Ивана Нечаева - видео
Еженедельный брифинг Ивана Нечаева - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга заместителя директора Департамента информации и печати МИД России Ивана Нечаева 18.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-18T15:40+0400
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Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев провел еженедельный брифинг и ответил на вопросы журналистов.
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LIVE: Еженедельный брифинг Ивана Нечаева
LIVE: Еженедельный брифинг Ивана Нечаева
2022-08-18T15:40+0400
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россия, мид россии, мультимедиа, видео, видео
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Еженедельный брифинг Ивана Нечаева - видео
15:40 18.08.2022 (обновлено: 16:00 18.08.2022)
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга заместителя директора Департамента информации и печати МИД России Ивана Нечаева
Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев провел еженедельный брифинг и ответил на вопросы журналистов.