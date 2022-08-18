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Годовая инфляция в Австрии за июль побила рекорд 1975 года

Годовая инфляция в Австрии за июль побила рекорд 1975 года

В стране выросли цены на топливо, бытовую энергию, продукты питания и в сфере общественного питания 18.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-18T14:46+0400

2022-08-18T14:46+0400

2022-08-18T14:46+0400

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. В Австрии финансовый антирекорд: годовая инфляция по итогам июля в стране стала максимальной с февраля 1975 года – 9,3%, свидетельствуют предварительные данные федерального статистического управления Statistik Austria.Томас подчеркнул, что в первую очередь подскочили цены на топливо, бытовую энергию, продукты питания и в сфере общественного питания."Рост цен особенно заметен при еженедельных покупках: рост стоимости мини-корзины, в которой, помимо продуктов питания и услуг, содержится и топливо, в июле выросло на 19,1%, то есть в два раза выше общей инфляции", – заявил Тобиас Томас.Годовая инфляция в Австрии по итогам июня стала максимальной с сентября 1975 года, достигнув уровня в 8,7%.

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