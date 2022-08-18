https://sputnik-georgia.ru/20220818/gory-poeziya-i-muzyka-festival-tbatana-proydet-v-tusheti-269568801.html

Горы, поэзия и музыка: фестиваль "Тбатана" пройдет в Тушети

Горы, поэзия и музыка: фестиваль "Тбатана" пройдет в Тушети

Тушети – один из самых колоритных и самобытных уголков страны 18.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-18T13:17+0400

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2022-08-18T13:17+0400

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Фестиваль "Тбатана" ("Tbatana") пройдет в высокогорном регионе Тушети 20 августа, говорится в сообщении организаторов.Праздник состоится в одноименной деревне Тбатана, которая расположена на высоте 2 тысяч метров над уровнем моря и окружена природным заповедником Бацари и национальным парком Тушети.На мероприятии гостям сначала расскажут интересные исторические факты о быте и традициях народа Тушети, которыми поделится историк Иракли Вешагуридзе.Далее в развлекательной части фестиваля выступят различные ансамбли и коллективы, среди которых музыкальная группа "Цовата", фольклорный ансамбль "Бахтриони", студия танца "Гения" и другие исполнители.Среди живописной природы можно будет насладиться и поэзией. Поэты из Тушети Адам Бобгиашвили, Бахва Баиходзе, Иосеб Лонгишвили и Арчил Китошвили прочтут стихотворения, написанные местными авторами.Мероприятия начнутся с 13:00. Организаторы фестиваля: "Общинный совет тушинцев" и Ахметский муниципалитет.

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