https://sputnik-georgia.ru/20220818/guriyskie-velogonki-proydut-v-avguste-269566737.html
Гурийские велогонки пройдут в августе
Гурийские велогонки пройдут в августе
Велолюбителей ждут впечатляющие горные пейзажи и интересные экскурсии 18.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-18T11:40+0400
2022-08-18T11:40+0400
2022-08-18T11:40+0400
велосипед
велоспорт
грузия
гурия
тбилиси
бахмаро
гомисмта
новости
спорт
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Велотур по горному хребту Гурии пройдет по совместной инициативе "Кавказской велосипедной сети" ("Caucasus Cycling Network") и любителей велоспорта этого края 19-21 августа."Гурия отличается впечатляющими природными ресурсами, и мы хотим предложить велосипедное приключение заинтересованным любителям этого спорта", – говорится в анонсе мероприятия.В рамках тура, 19 августа, велосипедисты отправятся из Тбилиси в сторону Озугети, где разобьют лагерь в зеленой зоне. В этот же вечер состоится короткая велопрогулка по Ачинской долине (10 км). На второй день, 20 августа, велосипедисты достигнут курортов Чохатаури и Бахмаро, а 21-го их ждет обзорная экскурсия на горе Гомисмта. Для участия необходимо: велосипед с фиксированной передачей (рекомендуется кросс-кантри/гравий), запасная камера, шлем, перчатки, освещение, палатка со спальным мешком, теплая одежда, плащ-дождевик, вода и еда.Участие в велотуре платное. Количество участников ограниченное, поэтому необходима предварительная запись. Проект осуществляется при поддержке мэрии Озургетского муниципалитета и местных компаний.
гурия
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велосипед, велоспорт, грузия, гурия, тбилиси, бахмаро, гомисмта, новости, спорт
велосипед, велоспорт, грузия, гурия, тбилиси, бахмаро, гомисмта, новости, спорт
Гурийские велогонки пройдут в августе
Велолюбителей ждут впечатляющие горные пейзажи и интересные экскурсии
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Велотур по горному хребту Гурии пройдет по совместной инициативе "Кавказской велосипедной сети" ("Caucasus Cycling Network") и любителей велоспорта этого края 19-21 августа.
"Гурия отличается впечатляющими природными ресурсами, и мы хотим предложить велосипедное приключение заинтересованным любителям этого спорта", – говорится в анонсе мероприятия.
В рамках тура, 19 августа, велосипедисты отправятся из Тбилиси в сторону Озугети, где разобьют лагерь в зеленой зоне. В этот же вечер состоится короткая велопрогулка по Ачинской долине (10 км). На второй день, 20 августа, велосипедисты достигнут курортов Чохатаури и Бахмаро, а 21-го их ждет обзорная экскурсия на горе Гомисмта.
Для участия необходимо: велосипед с фиксированной передачей (рекомендуется кросс-кантри/гравий), запасная камера, шлем, перчатки, освещение, палатка со спальным мешком, теплая одежда, плащ-дождевик, вода и еда.
Участие в велотуре платное. Количество участников ограниченное, поэтому необходима предварительная запись. Проект осуществляется при поддержке мэрии Озургетского муниципалитета и местных компаний.