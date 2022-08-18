https://sputnik-georgia.ru/20220818/guriyskie-velogonki-proydut-v-avguste-269566737.html

Гурийские велогонки пройдут в августе

Гурийские велогонки пройдут в августе

Велолюбителей ждут впечатляющие горные пейзажи и интересные экскурсии 18.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-18T11:40+0400

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2022-08-18T11:40+0400

велосипед

велоспорт

грузия

гурия

тбилиси

бахмаро

гомисмта

новости

спорт

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Велотур по горному хребту Гурии пройдет по совместной инициативе "Кавказской велосипедной сети" ("Caucasus Cycling Network") и любителей велоспорта этого края 19-21 августа."Гурия отличается впечатляющими природными ресурсами, и мы хотим предложить велосипедное приключение заинтересованным любителям этого спорта", – говорится в анонсе мероприятия.В рамках тура, 19 августа, велосипедисты отправятся из Тбилиси в сторону Озугети, где разобьют лагерь в зеленой зоне. В этот же вечер состоится короткая велопрогулка по Ачинской долине (10 км). На второй день, 20 августа, велосипедисты достигнут курортов Чохатаури и Бахмаро, а 21-го их ждет обзорная экскурсия на горе Гомисмта. Для участия необходимо: велосипед с фиксированной передачей (рекомендуется кросс-кантри/гравий), запасная камера, шлем, перчатки, освещение, палатка со спальным мешком, теплая одежда, плащ-дождевик, вода и еда.Участие в велотуре платное. Количество участников ограниченное, поэтому необходима предварительная запись. Проект осуществляется при поддержке мэрии Озургетского муниципалитета и местных компаний.

гурия

тбилиси

бахмаро

гомисмта

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велосипед, велоспорт, грузия, гурия, тбилиси, бахмаро, гомисмта, новости, спорт