https://sputnik-georgia.ru/20220818/istoricheskoe-sobytie-pamyatnik-parovozu-vosstanovili-v-gorode-poti---foto-269582188.html

Историческое событие: памятник паровозу восстановили в городе Поти - ФОТО

Историческое событие: памятник паровозу восстановили в городе Поти - ФОТО

Теперь историю грузинской железной дороги можно увидеть воочию 18.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-18T18:00+0400

2022-08-18T18:00+0400

2022-08-18T18:00+0400

поезд

грузинская железная дорога

гжд

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Памятник небольшому историческому паровозу восстановили рядом с железнодорожным вокзалом в Поти (регион Самегрело-Земо Сванети), сообщает мэрия города Поти.По информации ведомства, железнодорожное сообщение в Грузии началось из Поти в 1871 году, и обновленный паровоз является символом этого исторического факта.Восстановление паровоза обошлось в 69,5 тысячи лари. Работы выполнила компания "Бема".В рамках проекта отреставрировали паровоз, обустроили пьедестал, облицованный гранитной плиткой. Также на площади установили столбы освещения.История ГЖДГрузинская железная дорога является одной из важнейших частей Евроазиатского транспортного коридора и кратчайшим путем, связывающим Европу с Центральной Азией.Идея связать два континента железнодорожным транспортом появилась в 30-х годах XIX века, а ее осуществление началось в 1865 году. В 1871 году по участку Поти-Квирила (ныне Зестафони) проехал первый поезд. А 10 октября 1872 года первый поезд отправился из Тбилиси в Поти. Именно эта дата считается днем рождения грузинской железной дороги.Общая протяженность железнодорожной линии на территории Грузии составляет более 2 тысяч 344 километров. Из-за сложного рельефа понадобилось строительство многочисленных искусственных инженерных сооружений, количество которых превышает 3,7 тысячи единиц.Этапы развитияПосле запуска первого поезда, строительство Грузинской железной дороги началось быстрыми темпами. В 1877 году построили ответвление Риони-Кутаиси, в 1883 году — Самтредия-Батуми, в 1887 году – Риони-Ткибули, а в 1895 году — Зестафони-Чиатура.В сентябре 1890 года завершилось строительство Ципского двухпутного тоннеля, который считается уникальным сооружением даже на сегодняшний день.Далее, в 1899 году Грузия связалась железнодорожным путем с еще одним соседом – с Арменией.Строительство участка Сухуми-Адлер, который связал Грузию с Россией, началось еще во время Второй мировой войны. Строительные работы завершились в 1949 году. На данном этапе железнодорожное сообщение между Грузией и Россией приостановлено – в 1993 году Грузия потеряла контроль над Абхазией.Строительство единственной узкоколейной железнодорожной линии между Боржоми и Бакуриани началось летом 1897 года и из-за сложных климатических условий длилось четыре года. Сейчас "кукушка" является не только памятником железнодорожной техники конца XIX века, но и захватывающим аттракционом.Железнодорожный мост на реке Цемисцкали по дороге из Боржоми в Бакуриани заказали специально во Франции. Его сконструировал проектировщик Эйфелевой башни в Париже — французский инженер Александр Густав Эйфель. В Грузию мост привезли в 1902 году и тогда же запустили первую "кукушку".В 2016 году поезда полностью обновили, но при этом постарались сохранили первозданный вид.Еще одна важная дата в истории Грузинской железной дороги — 16 августа 1932 года, когда по Сурамскому перевалу проехал первый электровоз. С этого дня начался процесс электрификации железной дороги, который завершился в 1967 году.ГЖД сегодняРазвитие железнодорожного пути продолжается по сей день. На сегодняшний день железными дорогами на территории Грузии управляет АО "Грузинская железная дорога".ГЖД в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки.Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью нового "Шелкового пути". Среди них автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и проект глубоководного порта Анаклия.

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поезд, грузинская железная дорога, гжд, грузия, новости, культура, поти, тбилиси