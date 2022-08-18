Историческое событие: памятник паровозу восстановили в городе Поти - ФОТО
© Courtesy of Poti City HallПамятник паровозу в Поти
© Courtesy of Poti City Hall
Теперь историю грузинской железной дороги можно увидеть воочию
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Памятник небольшому историческому паровозу восстановили рядом с железнодорожным вокзалом в Поти (регион Самегрело-Земо Сванети), сообщает мэрия города Поти.
© Courtesy of Poti City HallПамятник паровозу в Поти
Памятник паровозу в Поти
© Courtesy of Poti City Hall
По информации ведомства, железнодорожное сообщение в Грузии началось из Поти в 1871 году, и обновленный паровоз является символом этого исторического факта.
© Courtesy of Poti City HallПамятник паровозу в Поти
Памятник паровозу в Поти
© Courtesy of Poti City Hall
Восстановление паровоза обошлось в 69,5 тысячи лари. Работы выполнила компания "Бема".
© Courtesy of Poti City HallПамятник паровозу в Поти
Памятник паровозу в Поти
© Courtesy of Poti City Hall
В рамках проекта отреставрировали паровоз, обустроили пьедестал, облицованный гранитной плиткой. Также на площади установили столбы освещения.
История ГЖД
Грузинская железная дорога является одной из важнейших частей Евроазиатского транспортного коридора и кратчайшим путем, связывающим Европу с Центральной Азией.
Грузинская железная дорога, поезд
Идея связать два континента железнодорожным транспортом появилась в 30-х годах XIX века, а ее осуществление началось в 1865 году. В 1871 году по участку Поти-Квирила (ныне Зестафони) проехал первый поезд. А 10 октября 1872 года первый поезд отправился из Тбилиси в Поти. Именно эта дата считается днем рождения грузинской железной дороги.
Общая протяженность железнодорожной линии на территории Грузии составляет более 2 тысяч 344 километров. Из-за сложного рельефа понадобилось строительство многочисленных искусственных инженерных сооружений, количество которых превышает 3,7 тысячи единиц.
Этапы развития
После запуска первого поезда, строительство Грузинской железной дороги началось быстрыми темпами. В 1877 году построили ответвление Риони-Кутаиси, в 1883 году — Самтредия-Батуми, в 1887 году – Риони-Ткибули, а в 1895 году — Зестафони-Чиатура.
В сентябре 1890 года завершилось строительство Ципского двухпутного тоннеля, который считается уникальным сооружением даже на сегодняшний день.
Вторым этапом строительства Грузинской железной дороги считается линия Тбилиси-Баку, которая вступила в эксплуатацию в 1883 году. Линия Тбилиси-Баку — это часть Евроазиатского коридора, запуск которой позволил экспортировать азербайджанскую нефть из порта Батуми на мировой рынок по Черному морю.
Далее, в 1899 году Грузия связалась железнодорожным путем с еще одним соседом – с Арменией.
Строительство участка Сухуми-Адлер, который связал Грузию с Россией, началось еще во время Второй мировой войны. Строительные работы завершились в 1949 году. На данном этапе железнодорожное сообщение между Грузией и Россией приостановлено – в 1993 году Грузия потеряла контроль над Абхазией.
Строительство единственной узкоколейной железнодорожной линии между Боржоми и Бакуриани началось летом 1897 года и из-за сложных климатических условий длилось четыре года. Сейчас "кукушка" является не только памятником железнодорожной техники конца XIX века, но и захватывающим аттракционом.
Обновленный поезд на железной дороге между Боржоми и Бакуриани
Железнодорожный мост на реке Цемисцкали по дороге из Боржоми в Бакуриани заказали специально во Франции. Его сконструировал проектировщик Эйфелевой башни в Париже — французский инженер Александр Густав Эйфель. В Грузию мост привезли в 1902 году и тогда же запустили первую "кукушку".
В 2016 году поезда полностью обновили, но при этом постарались сохранили первозданный вид.
Еще одна важная дата в истории Грузинской железной дороги — 16 августа 1932 года, когда по Сурамскому перевалу проехал первый электровоз. С этого дня начался процесс электрификации железной дороги, который завершился в 1967 году.
ГЖД сегодня
Развитие железнодорожного пути продолжается по сей день. На сегодняшний день железными дорогами на территории Грузии управляет АО "Грузинская железная дорога".
ГЖД в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе.
ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки.
Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление.
В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью нового "Шелкового пути". Среди них автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и проект глубоководного порта Анаклия.