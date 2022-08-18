https://sputnik-georgia.ru/20220818/kak-poyavilsya-deltakron-269558378.html

Как появился "дельтакрон"?

Как появился "дельтакрон"?

Вирусы встретились в одной клетке и в процессе размножения обменялись участками генетической информации 18.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-18T09:34+0400

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Заражение человека сразу двумя вариантами коронавируса – "дельтой" и "омикроном" – стало причиной появления "дельтакрона", сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктора биологических наук Александра Семенова."Действительно появление "дельтакрона" означает, что когда-то произошло одновременное инфицирование пациента вариантом "дельта" и вариантом "омикрон". Вирусы встретились в одной клетке и в процессе размножения обменялись участками генетической информации", – пояснил Семенов.По его словам, согласно исследованиям, одновременное инфицирование двумя разными вариантами коронавируса возможно, но встречается это нечасто.

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