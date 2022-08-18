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Как появился "дельтакрон"?
Как появился "дельтакрон"?
Вирусы встретились в одной клетке и в процессе размножения обменялись участками генетической информации 18.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-18T09:34+0400
2022-08-18T09:34+0400
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Заражение человека сразу двумя вариантами коронавируса – "дельтой" и "омикроном" – стало причиной появления "дельтакрона", сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктора биологических наук Александра Семенова."Действительно появление "дельтакрона" означает, что когда-то произошло одновременное инфицирование пациента вариантом "дельта" и вариантом "омикрон". Вирусы встретились в одной клетке и в процессе размножения обменялись участками генетической информации", – пояснил Семенов.По его словам, согласно исследованиям, одновременное инфицирование двумя разными вариантами коронавируса возможно, но встречается это нечасто.
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в мире, общество, новости
Как появился "дельтакрон"?
09:34 18.08.2022 (обновлено: 09:37 18.08.2022)
Вирусы встретились в одной клетке и в процессе размножения обменялись участками генетической информации
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik.
Заражение человека сразу двумя вариантами коронавируса – "дельтой" и "омикроном" – стало причиной появления "дельтакрона", сообщает РИА Новости
со ссылкой на руководителя Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктора биологических наук Александра Семенова.
"Действительно появление "дельтакрона" означает, что когда-то произошло одновременное инфицирование пациента вариантом "дельта" и вариантом "омикрон". Вирусы встретились в одной клетке и в процессе размножения обменялись участками генетической информации", – пояснил Семенов.
По его словам, согласно исследованиям, одновременное инфицирование двумя разными вариантами коронавируса возможно, но встречается это нечасто.