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Клуб "Ланчхути" крупно проиграл украинской команде в женской Лиге чемпионов

Клуб "Ланчхути" крупно проиграл украинской команде в женской Лиге чемпионов

Матч проходил в хорватском городе Вараждин, а ответная игра состоится через неделю в Грузии 18.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-18T20:15+0400

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Грузинский женский футбольный клуб "Ланчхути" встречался с чемпионом Украины харьковским "Жилстроем 2" в отборочном этапе Лиги чемпионов и проиграл 0:5.Матч проходил в хорватском городе Вараждин, и с первых минут было видно преимущество украинцев. Котя открыла счет на первых минутах, а затем харьковчане выиграли тайм с отрывом в три мяча благодаря голам Кравчук и Калининой.Во втором тайме грузинские футболистки оказались в сложной ситуации – на 47-й минуте главный арбитр показал Теоне Бакрадзе вторую желтую карточку и удалил ее с поля, а в конце игры аналогичным образом была наказана Этер Сулашвили. Таким образом, грузинская команда закончила матч с 9 игроками.Ответная игра состоится через неделю в Грузии.

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