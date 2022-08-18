https://sputnik-georgia.ru/20220818/luchshe-uznat-gruziyu--novyy-posol-izrailya-o-novoy-dolzhnosti-269567972.html

"Лучше узнать Грузию" – новый посол Израиля о новой должности

"Лучше узнать Грузию" – новый посол Израиля о новой должности

Израиль и Грузия имеют богатую историю дружбы и дипломатических отношений, отметила новый посол 18.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-18T11:59+0400

2022-08-18T11:59+0400

2022-08-18T11:59+0400

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Новоназначенный посол Израиля в Грузии Хадас Мейзад планирует внести свой вклад в дальнейшее углубление тесных отношений между странами, говорится в сообщении посольства Израиля в Грузии.Мейзад сменила на этом посту Рана Гидора, который занимал должность посла с 2020 года."Израиль и Грузия имеют богатую историю дружбы и дипломатических отношений. Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в дальнейшее углубление наших тесных отношений, а также лучше узнать эту прекрасную страну", – сказала Хадас Мейзад.По словам Мейзад, для нее большая честь начать работу на этой должности.Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма.

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грузия, израиль, новости, грузино-израильские отношения