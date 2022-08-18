https://sputnik-georgia.ru/20220818/molodykh-lyudey-ischut-v-kanale-v-kakheti-269589911.html

Молодых людей ищут в канале в Кахети

Молодых людей ищут в канале в Кахети

Очевидцы видели, как одного из братьев уносила вода, а второй бросился ему на помощь 18.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-18T23:14+0400

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грузия

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спасательная операция

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Спасатели прочесывают оросительный канал в селе Уджарма района Сагареджо в поиске двух пропавших молодых людей.По предварительным данным, пропавшие братья 15 и 20 лет.Очевидцы видели, как одного из братьев уносила вода, а второй бросился ему на помощь.Спасательные работы осложнены темным временем суток.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, происшествия, новости, спасательная операция