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Молодых людей ищут в канале в Кахети
Молодых людей ищут в канале в Кахети
Очевидцы видели, как одного из братьев уносила вода, а второй бросился ему на помощь 18.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-18T23:14+0400
2022-08-18T23:14+0400
2022-08-18T23:19+0400
грузия
происшествия
новости
спасательная операция
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Спасатели прочесывают оросительный канал в селе Уджарма района Сагареджо в поиске двух пропавших молодых людей.По предварительным данным, пропавшие братья 15 и 20 лет.Очевидцы видели, как одного из братьев уносила вода, а второй бросился ему на помощь.Спасательные работы осложнены темным временем суток.
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грузия, происшествия, новости, спасательная операция
грузия, происшествия, новости, спасательная операция
Молодых людей ищут в канале в Кахети
23:14 18.08.2022 (обновлено: 23:19 18.08.2022)
Очевидцы видели, как одного из братьев уносила вода, а второй бросился ему на помощь
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Спасатели прочесывают оросительный канал в селе Уджарма района Сагареджо в поиске двух пропавших молодых людей.
По предварительным данным, пропавшие братья 15 и 20 лет.
Очевидцы видели, как одного из братьев уносила вода, а второй бросился ему на помощь.
Спасательные работы осложнены темным временем суток.