https://sputnik-georgia.ru/20220818/novoe-predpriyatie-po-pererabotke-funduka-otkrylos-na-zapade-gruzii-269570203.html

Новое предприятие по переработке фундука открылось на западе Грузии

Новое предприятие по переработке фундука открылось на западе Грузии

Фундук является для Грузии важным сельскохозяйственным продуктом, отметил глава Минсельхоза 18.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-18T12:56+0400

2022-08-18T12:56+0400

2022-08-18T12:56+0400

гурия

отар шамугия

грузия

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ассоциация производителей фундука

ассоциация экспортеров и по переработке фундука

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Новый завод по переработке и сушке фундука открылся в Чохатаурском муниципалитете (регион Гурия) при поддержке государства, сообщает Минсельхоз Грузии.Завод оснащен по современным стандартам и может переработать 300-500 тонн фундука в год. В нем трудоустроены 20 человек.Компания "Мегагро" – бенефициар госпрограммы софинансирования предприятий по переработке и хранению сельхозпродукции. Инвестиции в предприятие составили 680,4 тысячи лари, 250 тысяч лари из которых – грант, а 300 тысяч лари компания получила в рамках программы "интегрированного развития пилотных регионов".Кроме того, компания с помощью "Программы технической помощи" внедрила международный стандарт продовольственной безопасности ISO 22000, где софинансирование со стороны государства составило 30 тысяч лари. Компания планирует продавать свою продукцию как на местном, так и на международном рынках."Фундук является для нас важным сельскохозяйственным продуктом. Рынок полностью диверсифицирован, и продукция почти полностью экспортируется в Евросоюз", – заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия.Шамугия посетил новое предприятие вместе с губернатором Гурии Георгием Урушадзе. По информации министра, в прошлом году грузинский фундук был экспортирован на сумму около 114 миллионов долларов, что в несколько раз превышает показатель 2020 года, отметив, что эту тенденцию нужно сохранить.Также министр затронул проблему вредителей, отметив, что борьба с мраморными клопами является большим вызовом для отрасли фундуководства.При поддержке государства в рамках проекта софинансирования перерабатывающих и складских предприятий по всей Грузии софинансировано 196 предприятий, сумма государственного гранта составила 95,8 миллиона лари. В Гурии в рамках этого же проекта софинансируется 13 предприятий, сумма государственного гранта составляет 5,8 миллиона лари.Кроме того, для развития фундукового сектора по всей стране было выдано 226 льготных агрокредитов на сумму более 40 миллионов лари, в том числе 11 льготных кредитов на сумму 3,5 миллиона лари в регионе Гурия.

гурия

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гурия, отар шамугия , грузия, экономика, новости, ассоциация производителей фундука, ассоциация экспортеров и по переработке фундука