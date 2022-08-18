https://sputnik-georgia.ru/20220818/pochemu-v-gruzii-net-obektivnykh-smi--mnenie-eksperta--269585863.html
Почему в Грузии нет объективных СМИ – мнение эксперта
Почему в Грузии нет объективных СМИ – мнение эксперта
Средства массовой информации в Грузии давно стали способом заработка денег и своеобразным бизнесом, а не способом предоставления точной объективной информации... 18.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-18T19:27+0400
2022-08-18T19:27+0400
2022-08-18T19:27+0400
грузия
мультимедиа
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пресс-центр
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Такое мнение эксперт отрасли высказал в ходе круглого стола в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, который состоялся в четверг."Пулитцер, все знают, кто это, в его честь названа самая престижная премия в области журналистики, говорил, что главное определение свободной журналистики - не становиться приверженцем какой-либо партии", - сказал Шаоршадзе.Поляризованность в грузинских средствах массовой информации – одна из самых злободневных и обсуждаемых тем в Грузии в последнее время. В данном контексте в центре внимания три оппозиционных телеканала – "ТВ Пирвели", "Мтавари и "Формула", которые отличаются жесткой риторикой в адрес действующих властей страны и большинства государственных структур.
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грузия, мультимедиа, видео, пресс-центр, видео
грузия, мультимедиа, видео, пресс-центр, видео
Почему в Грузии нет объективных СМИ – мнение эксперта
Средства массовой информации в Грузии давно стали способом заработка денег и своеобразным бизнесом, а не способом предоставления точной объективной информации населению, считает журналист и медиаменеджер Отар Шаоршадзе
Такое мнение эксперт отрасли высказал в ходе круглого стола в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, который состоялся в четверг.
"Пулитцер, все знают, кто это, в его честь названа самая престижная премия в области журналистики, говорил, что главное определение свободной журналистики - не становиться приверженцем какой-либо партии", - сказал Шаоршадзе.
Поляризованность в грузинских средствах массовой информации – одна из самых злободневных и обсуждаемых тем в Грузии в последнее время. В данном контексте в центре внимания три оппозиционных телеканала – "ТВ Пирвели", "Мтавари и "Формула", которые отличаются жесткой риторикой в адрес действующих властей страны и большинства государственных структур.