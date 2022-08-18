https://sputnik-georgia.ru/20220818/podachu-elektroenergii-vremenno-ogranichat-chasti-tbilisi-grafik-otklyucheniya-po-rayonam-269559072.html

Подачу электроэнергии временно ограничат части Тбилиси: график отключения по районам

Подачу электроэнергии временно ограничат части Тбилиси: график отключения по районам

Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт: после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 18.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-18T09:58+0400

2022-08-18T09:58+0400

2022-08-18T09:58+0400

электроэнергия

теласи

грузия

новости

общество

тбилиси

компания "теласи"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23881/96/238819654_0:112:2001:1237_1920x0_80_0_0_84978daf22270ab5d847984d602cf6c6.jpg

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением неотложных работ 18 августа, сообщают в компании "Теласи".В частности, в районах в Дидубе и Чугурети с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей пр. Акакия Церетели (частично), ул. Иаманидзе, Батумской, Кипиани, Кутаисской, Узнадзе (частично), Гаприндашвили, Эвдошвили, Тевдоре Мгвдлис, Гори, Воронина, Эгнате и Вахтанга Пипия, Цабадзе, Зураба Чавчавадзе и Цинамдзгвришвили (частично).С 10:00 до 15:00 — аллеи Агмашенебели (частично), пр. Агмашенебели (частично), ул. Марджанишвили, Узнадзе, Ушанги Чхеидзе, Тетелашвили и Дгебуадзе.В Надзаладеви с 10:00 до 18:00 света не будет у населения ул. Диди Джихаиши, Чичико Бенделиани, Имеретинской и Санерге.В Ваке с 12:00 до 14:00 ограничения коснутся жителей ул. Героев Марухи, Аракишвили, Тициана Табидзе, Размадзе, Мцхетской, Абашели Коки Клдиашвили.В районе Исани сбой в подаче электричества с 10:00 до 18:00 будет у жителей территории, прилегающей к метро "Исани", поселка Навтлуги, пр. Монаха Габриела Салосского (частично), пр. Царицы Кетеван (частично), ул. Чолокашвили, Богдана Хмельницкого, Владимира Лобжанидзе, Навтлугской, Твиши, Ушакова, Месхетской, Кварельской, Квис Сахлис, Мтисдзири и Матиашвили.В районе Мтацминда с 10:00 до 15:00 ограничения коснутся жителей села Коджори.В Крцаниси ограничение электроснабжения с 10:00 до 18:00 коснутся жителей Руставского шоссе (частично), села Поничала, поселка Поничала, села Чала, ул. Шота Нишнианидзе, Чаладиди, Вокзальной, Чикваидзе, Верцхлис, Иетим Гурджи, Акопяна, Мамацашвили, Сулханишвили, Велисцихис, Накашидзе и Авлеви.В Самгорском районе с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей III квартала Варкетили-3 (частично) и ул. Триалетской. С 10:00 до 12:00 - поселка Нижняя Алексеевка (частично), ул. Корнели Санадзе, Димитрия Ермакова, Кетеван Чилашвили, Акакия Пагава и Чичинадзе. С 13:00 до 15:00 часов ограничения коснутся жителей III квартала III микрорайона Варкетили (частично) и ул. Юмашева (частично).В Сабуртало с 10:00 до 18:00 света не будет у населения села Дигоми (частично), территории прилегающей к кладбищу Мухатгверди, пр. Пекина (частично), ул. Гамсахурдия (частично), Бролосани, Иосебидзе, Хвичия и Петрици.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

электроэнергия, теласи, грузия, новости, общество, тбилиси, компания "теласи"