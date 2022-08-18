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Пожар в Гори – есть жертва
Пожар в Гори – есть жертва
Пожар вспыхнул в поселении вынужденных переселенцев 18.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-18T16:06+0400
2022-08-18T16:06+0400
2022-08-18T16:06+0400
пожар
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новости
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Мужчина около 80 лет стал жертвой пожара, который вспыхнул в поселении вынужденных переселенцев в Гори, сообщает телекомпания "Рустави-2".Огонь вспыхнул в одном из коттеджей поселения. Во время происшествия дома находился еще один член семьи — мужчина около 40 лет. Ему удалось спастись.Скончавшийся мужчина был вынужденным переселенцем из села Тамарашени Цхинвальского региона.
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пожар, происшествия, грузия, новости, гори
пожар, происшествия, грузия, новости, гори
Пожар в Гори – есть жертва
Пожар вспыхнул в поселении вынужденных переселенцев
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Мужчина около 80 лет стал жертвой пожара, который вспыхнул в поселении вынужденных переселенцев в Гори, сообщает телекомпания "Рустави-2".
Огонь вспыхнул в одном из коттеджей поселения. Во время происшествия дома находился еще один член семьи — мужчина около 40 лет. Ему удалось спастись.
Следствие идет по статье УК Грузии – повреждение или уничтожение вещи по неосторожности, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия. Наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
Скончавшийся мужчина был вынужденным переселенцем из села Тамарашени Цхинвальского региона.