https://sputnik-georgia.ru/20220818/pozhar-v-gori--est-zhertva-269579872.html

Пожар в Гори – есть жертва

Пожар в Гори – есть жертва

Пожар вспыхнул в поселении вынужденных переселенцев 18.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-18T16:06+0400

2022-08-18T16:06+0400

2022-08-18T16:06+0400

пожар

происшествия

грузия

новости

гори

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/08/264237518_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_feb5902dfc35fdac09ea5ec809c538ab.jpg

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Мужчина около 80 лет стал жертвой пожара, который вспыхнул в поселении вынужденных переселенцев в Гори, сообщает телекомпания "Рустави-2".Огонь вспыхнул в одном из коттеджей поселения. Во время происшествия дома находился еще один член семьи — мужчина около 40 лет. Ему удалось спастись.Скончавшийся мужчина был вынужденным переселенцем из села Тамарашени Цхинвальского региона.

гори

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

пожар, происшествия, грузия, новости, гори