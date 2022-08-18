https://sputnik-georgia.ru/20220818/preobrazhenie-gospodne-2022-chto-nelzya-delat-traditsii-prazdnika-269576256.html

Преображение Господне 2022: что нельзя делать, традиции праздника

Преображение Господне 2022: что нельзя делать, традиции праздника

Преображение Господне - один из двенадцати главных праздников, который православная церковь празднует 19 августа

2022-08-18T15:06+0400

2022-08-18T15:06+0400

2022-08-18T15:06+0400

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Праздник установили в память о Преображении Господа перед учениками на горе Фавор – церковь в этот день прославляет соединение Божества и человечества в лице Спасителя.Что нельзя делать на Преображение Господне и о традициях православного праздника, читайте в Sputnik Грузия.Преображение ГосподнеКак повествуют евангелисты, Иисус как-то взошел вместе со своими учениками Петром, Иоанном и Яковом на гору Фавор помолиться. Пока Спаситель молился, ученики заснули, а проснувшись, увидели, что Сын Божий преобразился – лицо Его просияло, а одежды стали ослепительно белыми.Рядом со своим Учителем они увидели ветхозаветных пророков – Моисея и Илию, беседующих с Сыном Божьим о грядущих искупительных страданиях. В это мгновение их осенило светлое облако, из которого раздался голос Божий: "Это Сын Мой возлюбленный, Его слушайте".Когда видение исчезло, Иисус рассказал ученикам, что Он должен принести Себя в жертву и умереть за грехи человеческие. Однако через три дня он воскреснет и затем вознесется на небо. При этом Христос предостерег учеников молчать об увиденном до тех пор, пока Он не воскреснет из мертвых.По Евангелию это событие произошло за 40 дней до Пасхи, но церковь перенесла празднование Преображения Господня на 19 августа, чтобы оно не приходилось на дни Великого поста.Что нельзя делать?По традиции нельзя в Преображение Господне делать работу по дому, поэтому хозяйки проводят уборку накануне торжества.В праздник нельзя заниматься рукоделием – шить, вышивать или вязать, по приметам это может навлечь на дом неприятности.В Преображение Господне нельзя сплетничать, злословить, ссориться и ругаться, то есть делать все то, что обижает окружающих.Нельзя на Преображение Господне венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться.В Преображение Господне нельзя пребывать в плохом настроении – унывать и грустить. В праздник нужно радоваться и благодарить Господа за дарованный урожай, плоды, возможности и благополучие.Традиция отмечать Преображение Господне зародилась еще в IV веке.Традиции и приметыВо всех действующих православных храмах по традиции на Преображение Господне проводят праздничные службы. Священнослужители в праздник надевают белые ризы, символизирующие вечный Божественный свет, явленный Иисусом на Фаворе.После богослужения освящают фрукты – эта традиция восходит к Ветхому Завету. Люди в знак благодарности Богу приносили в Иерусалимский Храм виноград и злаки для благословения.В тех местах, где не растет виноград, его заменили на яблоки. Так появилось народное название праздника – Яблочный Спас.В старину люди верили, что фрукты в Яблочный Спас обладают чудодейственной силой. Поэтому хозяйки к празднику по традиции готовили различные блюда на основе яблок – пироги, печеные яблочки, варенье, кисель, компот и угощали родных и близких.В Яблочный Спас судили о погоде. Например, январь будет таким, какой погода будет на Преображение Господне.По приметам, если погода на Преображение Господне стоит пасмурная, но сухая – осень ожидалась такой же, а дождь в праздник предсказывал дождливую осень.Если на Преображение солнечно – это примета, что зима будет морозной.Материал подготовлен на основе открытых источников

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