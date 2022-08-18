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Президент Грузии посетила грузинские порты
Президент Грузии посетила грузинские порты
Президент ознакомилась с процессом грузоперевозок в постпандемический период и с тем, как на него влияет ситуация в регионе 18.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-18T23:52+0400
2022-08-18T23:52+0400
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в рамках регионального турне ознакомилась с работой портов Поти и Кулеви.Президент Грузии уже неделю находится в Западной Грузии, где встречается с населением и знакомится с проблемами на местах.Во время визитов в порты президент Грузии ознакомилась с процессом грузоперевозок в постпандемический период и узнала о том, как на него влияет ситуация в регионе.А вот директор компании APM Terminals Poti Мэтью Рантанен сделал акцент на планируемом в ближайшее время расширении порта."На начальном этапе будет создан пирс длиной 400 метров и волнозащита. На втором этапе появятся дополнительные причалы и инфраструктура. В Грузии уже давно существует потребность в глубоководном порте, который позволит заходить в гавань более крупным судам и грузовикам, облегчит экспортно-импортные операции, увеличит пропускную способность и разовьет порт", — сказал Рантанен .Расширение порта ПотиКомпания APM Terminals Poti, владеющая Потийским портом, получила разрешение на землепользование, что является начальным этапом трехступенчатой процедуры получения разрешения на строительство глубоководной пристани.Компания хочет расширить морскую пристань в Поти, чтобы у Грузии были современные логистические ворота, которые будут обслуживать корабли типа Panamax.Весь проект APM Terminals Poti планирует осуществить за 24-30 месяцев. Он будет состоять из двух фаз.Порт Поти будет расширяться: инвесторы подписали соглашение >>Первая фаза предполагает строительство мола длиной 1,7 тысячи метров и устройство многофункционального причала длиной 400 метров и глубиной 13,5 метра, что даст возможность порту принимать судна до 9 тысяч TEU и даст возможность обработки сыпучих и других грузов дополнительно объемом 150 тысяч TEU.Вторая фаза предполагает строительство контейнерного причала длиной 300 метров, где будет расположено три причальных крана, что даст возможность увеличить годовую грузопроводимость до 1 миллиона TEU.Компания планирует оперировать сухими грузами. Это металл из всего региона, удобрения, а также зерновые из Азербайджана, Туркмении и Казахстана.
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грузия, новости, экономика, поти, кулеви
грузия, новости, экономика, поти, кулеви
Президент Грузии посетила грузинские порты
23:52 18.08.2022 (обновлено: 00:01 19.08.2022)
Президент ознакомилась с процессом грузоперевозок в постпандемический период и с тем, как на него влияет ситуация в регионе
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в рамках регионального турне ознакомилась с работой портов Поти и Кулеви.
Президент Грузии уже неделю находится в Западной Грузии, где встречается с населением и знакомится с проблемами на местах.
Во время визитов в порты президент Грузии ознакомилась с процессом грузоперевозок в постпандемический период и узнала о том, как на него влияет ситуация в регионе.
"В нашем порту идет сбор партий грузов для кораблей, и мы в ближайшее время примем первый корабль, чтобы отправить грузы в Европу и США", - заявил глава компании владельца порта "Пейс груп" Иосеб Долидзе.
А вот директор компании APM Terminals Poti Мэтью Рантанен сделал акцент на планируемом в ближайшее время расширении порта.
"На начальном этапе будет создан пирс длиной 400 метров и волнозащита. На втором этапе появятся дополнительные причалы и инфраструктура. В Грузии уже давно существует потребность в глубоководном порте, который позволит заходить в гавань более крупным судам и грузовикам, облегчит экспортно-импортные операции, увеличит пропускную способность и разовьет порт", — сказал Рантанен .
Расширение порта Поти
Компания APM Terminals Poti, владеющая Потийским портом, получила разрешение на землепользование, что является начальным этапом трехступенчатой процедуры получения разрешения на строительство глубоководной пристани.
Компания хочет расширить морскую пристань в Поти, чтобы у Грузии были современные логистические ворота, которые будут обслуживать корабли типа Panamax.
Весь проект APM Terminals Poti планирует осуществить за 24-30 месяцев. Он будет состоять из двух фаз.
Первая фаза предполагает строительство мола длиной 1,7 тысячи метров и устройство многофункционального причала длиной 400 метров и глубиной 13,5 метра, что даст возможность порту принимать судна до 9 тысяч TEU и даст возможность обработки сыпучих и других грузов дополнительно объемом 150 тысяч TEU.
Вторая фаза предполагает строительство контейнерного причала длиной 300 метров, где будет расположено три причальных крана, что даст возможность увеличить годовую грузопроводимость до 1 миллиона TEU.
Компания планирует оперировать сухими грузами. Это металл из всего региона, удобрения, а также зерновые из Азербайджана, Туркмении и Казахстана.