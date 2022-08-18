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Россия на деле придерживается принципа "одного Китая" – МИД

Россия на деле придерживается принципа "одного Китая" – МИД

В российском МИД заявили о заведомо провальной стратегии США по ситуации вокруг Тайваня 18.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Россия придерживается принципа "одного Китая" на деле, а не на словах, когда речь идет о Тайване, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.По его словам, последние действия США в ситуации вокруг Тайваня, в том числе визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, чреваты подрывом региональной и международной стабильности.Действия США, как заявил Ильичев, свидетельствуют о "неспособности Штатов смириться с утратой монопольного права на управление миром"."Отсюда и продолжение заведомо провальной стратегии на сдерживание стран, проводящих независимую политику и ратующих за построение поистине справедливого миропорядка", – сказал Ильичев.При этом он подчеркнул, что Россия, в свою очередь, "не на словах, а на деле придерживается принципа "одного Китая", в соответствии с которым Тайвань — неотъемлемая часть КНР".По словам Ильичева, изменений позиция России не претерпела.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров Пелоси. Китай осудил этот жест Вашингтона, увидев в нем поддержку сепаратизма Тайбэя, и начал масштабные военные учения.

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