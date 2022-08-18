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В черный список игроманов в Грузии попали около 1,5 миллиона человек

В черный список игроманов в Грузии попали около 1,5 миллиона человек

Азартные игры – одна из ведущих индустрий в Грузии, доходы которой опережают даже доходы банков 18.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-18T14:25+0400

2022-08-18T14:25+0400

2022-08-18T14:25+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. С 1 марта 2022 года в список лиц, которым запрещено играть в азартные игры в Грузии, попали 1 449 124 человека, сообщается на сайте Службы доходов министерства финансов страны.С 1 марта в Грузии действует реестр, включающий в себя лудоманов, соцнезащищенных, чиновников и лиц до 25 лет, которым запрещено играть в азартные игры.В ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили заявил о необходимости запретить онлайн-казино в стране, но отметил, что это произойдет поэтапно. На первом этапе власти повысили налоги для игорных компаний на 65-70%, ввели возрастное ограничение на азартные онлайн-игры до 25 лет, а также составили базу лиц, которым запрещается играть в онлайн-казино.В Грузии лицо, зависимое от азартных игр, может попасть в официальный реестр лудоманов, которым запрещено играть, двумя способами. В первом случае человек подает заявку в Службу доходов и его вносят в реестр, во втором – в суд обращается семья игромана и его вносят в список в случае положительного решения суда. Социально незащищенные лица младше 25 лет и чиновники попадают в список автоматически.Азартные игры – одна из ведущих индустрий в Грузии. Доходы этого сектора опережают даже доходы банков. По последним данным, в Грузии около десяти онлайн-казино, 90 тотализаторов и около 6,4 тысячи игорных аппаратов.Официальной статистики о том, сколько в Грузии игроманов, нет. Однако НПО утверждают, что в Грузии 700 тысяч лудоманов, то есть каждый пятый житель страны.

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