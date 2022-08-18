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В Грузии пресечена попытка продажи радиоактивных веществ
В Грузии пресечена попытка продажи радиоактивных веществ
Задержанные в Тбилиси и в Кахети незаконно хранили радиоактивное вещество с опасным гамма-излучением 18.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-18T17:14+0400
2022-08-18T17:14+0400
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Сотрудники антикоррупционного агентства и департамента контрразведки СГБ Грузии по обвинению в незаконном приобретении и хранении радиоактивных веществ и попытке их продажи задержали 16 августа трех человек, говорится в сообщении ведомства.Следствие установило, что задержанные в Тбилиси и в доме в районе Сагареджо незаконно хранили радиоактивное вещество с опасным гамма-излучением. Название вещества не разглашается.Кроме того, расследование установило, что члены преступной группировка активно искали покупателя вещества, сохраняли конспирацию, меняя место расположения вещества, и попытались в итоге продать его за 1,2 миллиона долларов. Тогда и произошло задержание обвиняемых, отмечает СГБ.В Грузии пресечена попытка продажи радиоактивного вещества >>Задержанным уже предъявлено обвинение в незаконном хранении и приобретении радиоактивных веществ. В случае подтверждения вины они проведут за решеткой от 5 до 10 лет.
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, сагареджо, сгб, радиация
грузия, происшествия, новости, тбилиси, сагареджо, сгб, радиация
В Грузии пресечена попытка продажи радиоактивных веществ
17:14 18.08.2022 (обновлено: 17:27 18.08.2022)
Задержанные в Тбилиси и в Кахети незаконно хранили радиоактивное вещество с опасным гамма-излучением
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Сотрудники антикоррупционного агентства и департамента контрразведки СГБ Грузии по обвинению в незаконном приобретении и хранении радиоактивных веществ и попытке их продажи задержали 16 августа трех человек, говорится в сообщении ведомства.
Следствие установило, что задержанные в Тбилиси и в доме в районе Сагареджо незаконно хранили радиоактивное вещество с опасным гамма-излучением. Название вещества не разглашается.
Кроме того, расследование установило, что члены преступной группировка активно искали покупателя вещества, сохраняли конспирацию, меняя место расположения вещества, и попытались в итоге продать его за 1,2 миллиона долларов. Тогда и произошло задержание обвиняемых, отмечает СГБ.
Задержанным уже предъявлено обвинение в незаконном хранении и приобретении радиоактивных веществ. В случае подтверждения вины они проведут за решеткой от 5 до 10 лет.