https://sputnik-georgia.ru/20220818/v-gruzii-vyyavili-esche-odin-sluchay-kongo-krymskoy-likhoradki-269572454.html
В Грузии выявили еще один случай Конго-крымской лихорадки
В Грузии выявили еще один случай Конго-крымской лихорадки
Такие высокие показатели заболевания фиксируются в Грузии впервые за последние 15 лет 18.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-18T14:00+0400
2022-08-18T14:00+0400
2022-08-18T14:10+0400
грузия
новости
общество
конго-крымская лихорадка
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. В Грузии Конго-крымской лихорадкой инфицирован еще один человек – инфекция выявлена у 78-летней жительницы села Клде Ахалцихского района (Самцхе-Джавахети), сообщает телекомпания "Рустави 2".В этом году в стране уже зафиксировано 45 случаев данной инфекции, три человека скончались.В Грузии есть протокол лечения данной инфекции – врачи используют антивирусные средства. При этом во время этой болезни большая часть пациентов нуждается в лечении в реанимационном отделении, отмечают медики. Врачи советуют при первых же сомнительных случаях обращаться в медучреждения, поскольку самолечение увеличивает риск летального исхода. Статистика показывает, что из сорока инфицированных двух пациентов не удается спасти.В Грузии Конго-крымское заболевание появилось в 2009 году. Каждый год в стране выявляли от одного до 15 случаев, однако этот год оказался рекордным по количеству выявленных фактов заболевания.С 2009 года по сей день в стране зафиксировано 164 случая Конго-крымской лихорадки и 21 смерть. В целом показатель смертности в течение всех этих лет составил 12,9%.В разных странах процент летальности колеблется от 10 до 40%. Конго-крымская лихорадка распространена в странах Азии, Балтии, России, Турции и Ближнего Востока. В Грузии основными регионами распространения данной инфекции считается Самцхе-Джавахети, Шида Картли, в частности, Хашурский район.
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грузия, новости, общество, конго-крымская лихорадка
грузия, новости, общество, конго-крымская лихорадка
В Грузии выявили еще один случай Конго-крымской лихорадки
14:00 18.08.2022 (обновлено: 14:10 18.08.2022)
Такие высокие показатели заболевания фиксируются в Грузии впервые за последние 15 лет
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. В Грузии Конго-крымской лихорадкой инфицирован еще один человек – инфекция выявлена у 78-летней жительницы села Клде Ахалцихского района (Самцхе-Джавахети), сообщает телекомпания "Рустави 2".
В этом году в стране уже зафиксировано 45 случаев данной инфекции, три человека скончались.
Как отметили ранее медики, случаи Конго-крымской лихорадки в Грузии увеличиваются с каждым днем: в неделю врачи выявляют минимум по шесть случаев заболевания. Такие высокие показатели фиксируются в стране впервые за последние 15 лет.
В Грузии есть протокол лечения данной инфекции – врачи используют антивирусные средства. При этом во время этой болезни большая часть пациентов нуждается в лечении в реанимационном отделении, отмечают медики.
Врачи советуют при первых же сомнительных случаях обращаться в медучреждения, поскольку самолечение увеличивает риск летального исхода. Статистика показывает, что из сорока инфицированных двух пациентов не удается спасти.
В Грузии Конго-крымское заболевание появилось в 2009 году. Каждый год в стране выявляли от одного до 15 случаев, однако этот год оказался рекордным по количеству выявленных фактов заболевания.
С 2009 года по сей день в стране зафиксировано 164 случая Конго-крымской лихорадки и 21 смерть. В целом показатель смертности в течение всех этих лет составил 12,9%.
В разных странах процент летальности колеблется от 10 до 40%. Конго-крымская лихорадка распространена в странах Азии, Балтии, России, Турции и Ближнего Востока. В Грузии основными регионами распространения данной инфекции считается Самцхе-Джавахети, Шида Картли, в частности, Хашурский район.