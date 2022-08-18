https://sputnik-georgia.ru/20220818/v-gruzii-vyyavili-esche-odin-sluchay-kongo-krymskoy-likhoradki-269572454.html

В Грузии выявили еще один случай Конго-крымской лихорадки

В Грузии выявили еще один случай Конго-крымской лихорадки

Такие высокие показатели заболевания фиксируются в Грузии впервые за последние 15 лет 18.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-18T14:00+0400

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новости

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конго-крымская лихорадка

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. В Грузии Конго-крымской лихорадкой инфицирован еще один человек – инфекция выявлена у 78-летней жительницы села Клде Ахалцихского района (Самцхе-Джавахети), сообщает телекомпания "Рустави 2".В этом году в стране уже зафиксировано 45 случаев данной инфекции, три человека скончались.В Грузии есть протокол лечения данной инфекции – врачи используют антивирусные средства. При этом во время этой болезни большая часть пациентов нуждается в лечении в реанимационном отделении, отмечают медики. Врачи советуют при первых же сомнительных случаях обращаться в медучреждения, поскольку самолечение увеличивает риск летального исхода. Статистика показывает, что из сорока инфицированных двух пациентов не удается спасти.В Грузии Конго-крымское заболевание появилось в 2009 году. Каждый год в стране выявляли от одного до 15 случаев, однако этот год оказался рекордным по количеству выявленных фактов заболевания.С 2009 года по сей день в стране зафиксировано 164 случая Конго-крымской лихорадки и 21 смерть. В целом показатель смертности в течение всех этих лет составил 12,9%.В разных странах процент летальности колеблется от 10 до 40%. Конго-крымская лихорадка распространена в странах Азии, Балтии, России, Турции и Ближнего Востока. В Грузии основными регионами распространения данной инфекции считается Самцхе-Джавахети, Шида Картли, в частности, Хашурский район.

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