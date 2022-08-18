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В Хевсурети пройдет фестиваль "Пехони"
В Хевсурети пройдет фестиваль "Пехони"
Хевсурети – один из самых живописных высокогорных краев Грузии 18.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-18T11:19+0400
2022-08-18T11:19+0400
2022-08-18T11:19+0400
хевсурети
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туризм
культура
фестиваль
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Группа развития общины Арагви приглашает на фестиваль "Пехони" – он пройдет в Хевсурети в ущелье Чирдили (два с половиной часа езды от Тбилиси) 20 августа, сообщают организаторы. Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах по резьбе по дереву, традиционным ремеслам и приготовлению местных блюд, познакомиться с хевсурской культурой и попробовать кухню этого края, порисовать и послушать музыку в исполнении "Сестер Гогочури". Любители пеших прогулок и физической активности смогут отправиться в сопровождении местного гида в красивую деревню Чирдили. А детей, пришедших на мероприятие, ждет отдельный детский уголок, где они познакомятся с героями местных сказок и мифов.Двери фестиваля будут открыты для всех желающих с 13:00 до 17:00. Посещение свободное. Мероприятие проходит при поддержке Агентства развития Чехии, Агентства развития Австрии и мэрии муниципалитета Душети.
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хевсурети, грузия, туризм, культура, фестиваль
хевсурети, грузия, туризм, культура, фестиваль
В Хевсурети пройдет фестиваль "Пехони"
Хевсурети – один из самых живописных высокогорных краев Грузии
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Группа развития общины Арагви приглашает на фестиваль "Пехони" – он пройдет в Хевсурети в ущелье Чирдили (два с половиной часа езды от Тбилиси) 20 августа, сообщают организаторы.
Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах по резьбе по дереву, традиционным ремеслам и приготовлению местных блюд, познакомиться с хевсурской культурой и попробовать кухню этого края, порисовать и послушать музыку в исполнении "Сестер Гогочури".
Любители пеших прогулок и физической активности смогут отправиться в сопровождении местного гида в красивую деревню Чирдили. А детей, пришедших на мероприятие, ждет отдельный детский уголок, где они познакомятся с героями местных сказок и мифов.
Желающих попасть на фестиваль обслужит специальный микроавтобус: он отправится от метро Дидубе в Хевсурети в 10:30. В 17:30 он выедет из Хевсурети обратно, в направлении Тбилиси. Зарегистрироваться на поездку можно онлайн. При желании можно переночевать в ущелье в местных гест-хаусах.
Двери фестиваля будут открыты для всех желающих с 13:00 до 17:00. Посещение свободное. Мероприятие проходит при поддержке Агентства развития Чехии, Агентства развития Австрии и мэрии муниципалитета Душети.