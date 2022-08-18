https://sputnik-georgia.ru/20220818/v-khevsureti-proydet-festival-pekhoni--269560283.html

В Хевсурети пройдет фестиваль "Пехони"

В Хевсурети пройдет фестиваль "Пехони"

Хевсурети – один из самых живописных высокогорных краев Грузии 18.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-18T11:19+0400

2022-08-18T11:19+0400

2022-08-18T11:19+0400

хевсурети

грузия

туризм

культура

фестиваль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23555/93/235559344_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_3645e0fbe3cc8d1b5226ed7ce6d4d3d5.jpg

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Группа развития общины Арагви приглашает на фестиваль "Пехони" – он пройдет в Хевсурети в ущелье Чирдили (два с половиной часа езды от Тбилиси) 20 августа, сообщают организаторы. Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах по резьбе по дереву, традиционным ремеслам и приготовлению местных блюд, познакомиться с хевсурской культурой и попробовать кухню этого края, порисовать и послушать музыку в исполнении "Сестер Гогочури". Любители пеших прогулок и физической активности смогут отправиться в сопровождении местного гида в красивую деревню Чирдили. А детей, пришедших на мероприятие, ждет отдельный детский уголок, где они познакомятся с героями местных сказок и мифов.Двери фестиваля будут открыты для всех желающих с 13:00 до 17:00. Посещение свободное. Мероприятие проходит при поддержке Агентства развития Чехии, Агентства развития Австрии и мэрии муниципалитета Душети.

хевсурети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

хевсурети, грузия, туризм, культура, фестиваль