https://sputnik-georgia.ru/20220818/vavilov-soyuz-rossii-i-kitaya-ne-ostavlyaet-ssha-shansov-na-pobedu---video-269573636.html

Вавилов: союз России и Китая не оставляет США шансов на победу – видео

Вавилов: союз России и Китая не оставляет США шансов на победу – видео

США будут все больше снижать поддержку Украине, что позволит России проще достигать целей СВО, считает китаевед-публицист Николай Вавилов 18.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-18T14:04+0400

2022-08-18T14:04+0400

2022-08-18T14:12+0400

сша

китай

россия

обострение ситуации вокруг украины 2022

мультимедиа

видео

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Американцы, по его словам, не могут одновременно противостоять и Китаю, и России, о чем уже предупреждает, например, Генри Киссинджер.Как пересекаются геополитические интересы России и Китая? Возможно ли разгорание конфликта двух стран на этой почве? Какая связанная с КНР сфера может стать для России локомотивом экономического развития? Обо всем этом смотрите подробнее в нашем интервью.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

сша, китай, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022, мультимедиа, видео, видео