https://sputnik-georgia.ru/20220818/vavilov-soyuz-rossii-i-kitaya-ne-ostavlyaet-ssha-shansov-na-pobedu---video-269573636.html
Вавилов: союз России и Китая не оставляет США шансов на победу – видео
Вавилов: союз России и Китая не оставляет США шансов на победу – видео
США будут все больше снижать поддержку Украине, что позволит России проще достигать целей СВО, считает китаевед-публицист Николай Вавилов 18.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-18T14:04+0400
2022-08-18T14:04+0400
2022-08-18T14:12+0400
сша
китай
россия
обострение ситуации вокруг украины 2022
мультимедиа
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/12/269573466_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5625bd856e6926c09c06eb9c5f9c562b.jpg
Американцы, по его словам, не могут одновременно противостоять и Китаю, и России, о чем уже предупреждает, например, Генри Киссинджер.Как пересекаются геополитические интересы России и Китая? Возможно ли разгорание конфликта двух стран на этой почве? Какая связанная с КНР сфера может стать для России локомотивом экономического развития? Обо всем этом смотрите подробнее в нашем интервью.
сша
китай
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/12/269573466_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4461d8c4046e96fba86fc6bafeaa9f54.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша, китай, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022, мультимедиа, видео, видео
сша, китай, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022, мультимедиа, видео, видео
Вавилов: союз России и Китая не оставляет США шансов на победу – видео
14:04 18.08.2022 (обновлено: 14:12 18.08.2022)
США будут все больше снижать поддержку Украине, что позволит России проще достигать целей СВО, считает китаевед-публицист Николай Вавилов
Американцы, по его словам, не могут одновременно противостоять и Китаю, и России, о чем уже предупреждает, например, Генри Киссинджер.
Как пересекаются геополитические интересы России и Китая? Возможно ли разгорание конфликта двух стран на этой почве? Какая связанная с КНР сфера может стать для России локомотивом экономического развития?
Обо всем этом смотрите подробнее в нашем интервью.