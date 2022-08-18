https://sputnik-georgia.ru/20220818/voz-rekomenduet-ogranichit-vaktsinatsiyu-ot-koronavirusa-bolshe-trekh-raz-269585310.html
ВОЗ рекомендует ограничить вакцинацию от коронавируса больше трех раз
ВОЗ рекомендует ограничить вакцинацию от коронавируса больше трех раз
В организации полагают, что четвертую вакцину должны получать только люди, входящие в группу риска 18.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-18T18:46+0400
2022-08-18T18:46+0400
2022-08-18T18:50+0400
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ТБИЛИСИ, 18 авг – Sputnik. Четвертая вакцинация против коронавируса должна назначаться только лицам, входящим в группы риска, а не всему населению, заявил председатель Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото. Стратегическая консультативная группа экспертов является главной консультативной группой ВОЗ по вопросам вакцин и иммунизации. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что порядка 15 тысяч человек в мире умерли за неделю от COVID-19, за последние четыре недели число смертей выросло на 35%.
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в мире, новости, общество, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса
в мире, новости, общество, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса
ВОЗ рекомендует ограничить вакцинацию от коронавируса больше трех раз
18:46 18.08.2022 (обновлено: 18:50 18.08.2022)
В организации полагают, что четвертую вакцину должны получать только люди, входящие в группу риска
ТБИЛИСИ, 18 авг – Sputnik. Четвертая вакцинация против коронавируса должна назначаться только лицам, входящим в группы риска, а не всему населению, заявил председатель Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото.
"Мы не рекомендуем вводить второй бустер от COVID-19 всему населению, а только людям с риском сопутствующих заболеваний", - сказал он на пресс-конференции.
Стратегическая консультативная группа экспертов является главной консультативной группой ВОЗ по вопросам вакцин и иммунизации.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что порядка 15 тысяч человек в мире умерли за неделю от COVID-19, за последние четыре недели число смертей выросло на 35%.