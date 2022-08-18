https://sputnik-georgia.ru/20220818/vyshel-treyler-gollivudskogo-rimeyka-ironii-sudby---video-269578243.html

Вышел трейлер голливудского римейка "Иронии судьбы" – ВИДЕО

Вышел трейлер голливудского римейка "Иронии судьбы" – ВИДЕО

Нам трейлер нового ромкома очень даже понравился. А вам? 18.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-18T15:27+0400

2022-08-18T15:27+0400

2022-08-18T15:34+0400

мировая культура

в мире

культура

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23914/15/239141587_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_5fd54906d9191cff91a3f91ee06bae00.jpg

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Голливуд представил свою версию культовой советской комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" – трейлер фильма Марюса Вайсберга разместила на своем YouTube-канале кинокомпания MGM, сообщает Collider.Картина называется "О судьбе" (About Fate) и главные роли в ней исполнили Эмма Робертс (Марго) и Томас Манн (Гриффин). Премьера фильма запланирована на 9 сентября 2022 года.По сюжету, Гриффин делает предложение возлюбленной, а Марго бросает парень накануне свадьбы ее сестры. Расстроенная девушка приходит домой и обнаруживает там незнакомца – как и Женя Лукашин, Гриффин перепутал адреса и уснул в чужом доме.Однако, судя по трейлеру, далее события ромкома развиваются не совсем так, как в советской классике. Марго просит Гриффина притвориться ее бойфрендом и пойти с ней на свадьбу сестры. Там-то и начинается самое главное романтическое приключение. Телезрители знают Марюса Вайсберга по франшизам "Бабушка легкого поведения" и "Любовь в большом городе". Он же снял мелодраму "(Не)идеальный мужчина" с Егором Кридом в главной роли.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мировая культура, в мире, культура, шоу-бизнес