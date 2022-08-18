https://sputnik-georgia.ru/20220818/vyshel-treyler-gollivudskogo-rimeyka-ironii-sudby---video-269578243.html
Вышел трейлер голливудского римейка "Иронии судьбы" – ВИДЕО
Вышел трейлер голливудского римейка "Иронии судьбы" – ВИДЕО
Нам трейлер нового ромкома очень даже понравился. А вам? 18.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-18T15:27+0400
2022-08-18T15:27+0400
2022-08-18T15:34+0400
мировая культура
в мире
культура
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23914/15/239141587_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_5fd54906d9191cff91a3f91ee06bae00.jpg
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Голливуд представил свою версию культовой советской комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" – трейлер фильма Марюса Вайсберга разместила на своем YouTube-канале кинокомпания MGM, сообщает Collider.Картина называется "О судьбе" (About Fate) и главные роли в ней исполнили Эмма Робертс (Марго) и Томас Манн (Гриффин). Премьера фильма запланирована на 9 сентября 2022 года.По сюжету, Гриффин делает предложение возлюбленной, а Марго бросает парень накануне свадьбы ее сестры. Расстроенная девушка приходит домой и обнаруживает там незнакомца – как и Женя Лукашин, Гриффин перепутал адреса и уснул в чужом доме.Однако, судя по трейлеру, далее события ромкома развиваются не совсем так, как в советской классике. Марго просит Гриффина притвориться ее бойфрендом и пойти с ней на свадьбу сестры. Там-то и начинается самое главное романтическое приключение. Телезрители знают Марюса Вайсберга по франшизам "Бабушка легкого поведения" и "Любовь в большом городе". Он же снял мелодраму "(Не)идеальный мужчина" с Егором Кридом в главной роли.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23914/15/239141587_108:0:1813:1279_1920x0_80_0_0_dbfbde5ce22e51922f5bf19d168a8c90.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мировая культура, в мире, культура, шоу-бизнес
мировая культура, в мире, культура, шоу-бизнес
Вышел трейлер голливудского римейка "Иронии судьбы" – ВИДЕО
15:27 18.08.2022 (обновлено: 15:34 18.08.2022)
Нам трейлер нового ромкома очень даже понравился. А вам?
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik.
Голливуд представил свою версию культовой советской комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" – трейлер фильма Марюса Вайсберга разместила на своем YouTube-канале кинокомпания MGM, сообщает
Collider.
Картина называется "О судьбе" (About Fate) и главные роли в ней исполнили Эмма Робертс (Марго) и Томас Манн (Гриффин). Премьера фильма запланирована на 9 сентября 2022 года.
По сюжету, Гриффин делает предложение возлюбленной, а Марго бросает парень накануне свадьбы ее сестры. Расстроенная девушка приходит домой и обнаруживает там незнакомца – как и Женя Лукашин, Гриффин перепутал адреса и уснул в чужом доме.
Однако, судя по трейлеру, далее события ромкома развиваются не совсем так, как в советской классике. Марго просит Гриффина притвориться ее бойфрендом и пойти с ней на свадьбу сестры. Там-то и начинается самое главное романтическое приключение.
Телезрители знают Марюса Вайсберга по франшизам "Бабушка легкого поведения" и "Любовь в большом городе". Он же снял мелодраму "(Не)идеальный мужчина" с Егором Кридом в главной роли.