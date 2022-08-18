https://sputnik-georgia.ru/20220818/yablochnyy-spas-2022-traditsii-i-primety-narodnogo-prazdnika-269570903.html

Яблочный Спас 2022: традиции и приметы народного праздника

Яблочный Спас 2022: традиции и приметы народного праздника

Яблочный Спас – древний праздник, в котором тесно переплелись народные и церковные традиции, ежегодно отмечают 19 августа

2022-08-18T13:38+0400

2022-08-18T13:38+0400

2022-08-18T13:38+0400

яблочный спас

церковный праздник

славянский праздник

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справки

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В этот день православная церковь празднуют один из 12 главных праздников – Преображение Господне.Что за праздник Яблочный Спас – о традициях и приметах народного торжества читайте в материале Sputnik Грузия.Яблочный СпасЯблочный или Второй Спас в дохристианские времена отмечали в конце сбора урожая – праздник народу напоминал о великой силе и неоценимых дарах природы.В августе по традиции празднуют три Спаса (Медовый, Яблочный и Ореховый), которые по времени связаны с созреванием овощей, фруктов, зерновых культур и других даров Земли.Яблочный Спас отмечали с песнями и плясками, и в жертву богам приносили плоды в благодарность за хороший урожай, поэтому народное торжество называли еще и Праздник первых плодов, Средний Спас и так далее.Народное торжество, после принятия христианства, церковь привязала к празднику Преображения Господня. Евангелие повествует, что Господь полностью преобразился, когда молился со своими учениками на горе Фавор – лицо Иисуса просияло, а одежды стали ослепительно белыми.Яблочный Спас благодаря этому божественному явлению называют также Спас на горе.Традиции Яблочного СпасаВ Яблочный Спас праздничные службы по традиции проводят во всех действующих храмах, а после богослужения освящают фрукты – этот обычай восходит к Ветхому Завету.Издревле люди считают, что в Яблочный Спас Господь посылает на людей Свое благословение, поэтому в знак благодарности Всевышнему несли в храм злаки и гроздья винограда для благословения.На Руси, где виноград рос не везде, люди стали освящать яблоки, которые собирали в этот период. Так праздник получил свое название – Яблочный Спас, а яблоки стали главным символом торжества, олицетворяя достаток и благополучие.По традиции прихожане по сей день несут корзинки с виноградом, яблоками и другими плодами в церковь, которые едят только после освещения.В Яблочный Спас после церковной службы по традиции идут на кладбище и поминают всех почивших родственников.По традиции в народный праздник священника приглашали на поле, чтобы благословить посев.На Яблочный Спас по народной традиции запрещались любые работы по дому и хозяйству. В праздник можно собирать урожай и готовить пищу. По традиции на Второй Спас пекут яблочные пироги с добавлением меда, а также сладкие каши, печеные яблоки, блинчики с различными начинками и компот из свежих фруктов.В Яблочный Спас все еще продолжается Успенский пост, поэтому верующие воздерживаются от любой пищи животного происхождения.На Яблочный Спас была традиция угощать вкусными блюдами всех соседей и друзей, а вечером все шли в поле провожать лето с песнями и плясками.По старинной традиции в Яблочный Спас хозяйки проводили ритуал очищения дома, используя яблоки и церковную свечу. Для проведения обряда плод разрезали на две половинки, доставали сердцевину, ставили свечу в одну из половинок и обходили с ней дом. При этом читали молитвы и просили Господа даровать семье мир и достаток, а дом защитить от дурного глаза и невзгод. Завершив обряд две половинки яблока крепко связывали веревкой и закапывали в землю подальше от дома.В Яблочный Спас по традиции с торгов продавали целые телеги с яблоками, а владельцы садов угощали плодами больных, нищих и сирот.Приметы праздникаС Яблочным Спасом связанно много примет и гаданий. Люди верили, что о будущем может рассказать первое съеденное яблоко. На счастье и благополучие указывало сладкое яблоко, кисло-сладкое – обещало крепкую семью, уют и покой в доме, а кислое – неприятности.По приметам, чтобы не спугнуть счастье, в Яблочный Спас нельзя прогонять мух, если они сядут вам на руку.Солнце и тепло в Яблочный Спас сулит снежную зиму, но без сильных морозов, а вот дождь в праздник – явная примета, что зима будет холодной. Хорошая примета, если во время посева дует северный ветер – это значит, что колосья пшеницы уродятся крупные.Если в Яблочный Спас на деревьях появились желтые листья – это примета, указывающая, что скоро сильно похолодает. По приметам, если начался мелкий дождь, то скоро наступит холодная и дождливая осень. А если пчелы слетаются на мед – это примета, что в доме будет достаток.Шить в Яблочный Спас – плохая примета. Тот, кто будет заниматься рукодельем – проплачет всю жизнь.По народным приметам Яблочный Спас – это преображение природы и наступление осени. После 19 августа ночи становятся холоднее.Материал подготовлен на основе открытых источников

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