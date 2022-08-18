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Животноводство в Грузии – новые данные
Животноводство в Грузии – новые данные
Национальная служба статистики Грузии обнародовала данные о том, как обстоят дела в сельскохозяйственной отрасли во втором квартале 2022 года 18.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-18T22:29+0400
2022-08-18T22:29+0400
2022-08-18T22:58+0400
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экономика
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статистика
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Согласно предварительным данным Сакстата, к концу II квартала 2022 года количество крупного рогатого скота составило один миллион особей, что на 1,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Количество овец и коз сократилось на 23%, свиней - на 5,9%, а птицы - на 8,2%.Что касается экспорта, то во втором квартале 2022 года было вывезено 25,6 тысячи голов крупного рогатого скота, 0,3 тысячи свиней, 27,3 тысячи овец и коз, а также 3,4 миллиона домашних птиц. За тот же период в страну завезли 1,1 тысячи голов крупного рогатого скота, 23,3 тысячи свиней, 6,2 тысячи овец и коз и 1,2 миллиона домашних птиц.
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грузия, экономика, сельское хозяйство, статистика, инфографика, инфографика
грузия, экономика, сельское хозяйство, статистика, инфографика, инфографика
Животноводство в Грузии – новые данные
22:29 18.08.2022 (обновлено: 22:58 18.08.2022)
Национальная служба статистики Грузии обнародовала данные о том, как обстоят дела в сельскохозяйственной отрасли во втором квартале 2022 года
Согласно предварительным данным Сакстата, к концу II квартала 2022 года количество крупного рогатого скота составило один миллион особей, что на 1,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Количество овец и коз сократилось на 23%, свиней - на 5,9%, а птицы - на 8,2%.
Что касается экспорта, то во втором квартале 2022 года было вывезено 25,6 тысячи голов крупного рогатого скота, 0,3 тысячи свиней, 27,3 тысячи овец и коз, а также 3,4 миллиона домашних птиц. За тот же период в страну завезли 1,1 тысячи голов крупного рогатого скота, 23,3 тысячи свиней, 6,2 тысячи овец и коз и 1,2 миллиона домашних птиц.