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Животноводство в Грузии – новые данные

Животноводство в Грузии – новые данные

Национальная служба статистики Грузии обнародовала данные о том, как обстоят дела в сельскохозяйственной отрасли во втором квартале 2022 года 18.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-18T22:29+0400

2022-08-18T22:29+0400

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Согласно предварительным данным Сакстата, к концу II квартала 2022 года количество крупного рогатого скота составило один миллион особей, что на 1,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Количество овец и коз сократилось на 23%, свиней - на 5,9%, а птицы - на 8,2%.Что касается экспорта, то во втором квартале 2022 года было вывезено 25,6 тысячи голов крупного рогатого скота, 0,3 тысячи свиней, 27,3 тысячи овец и коз, а также 3,4 миллиона домашних птиц. За тот же период в страну завезли 1,1 тысячи голов крупного рогатого скота, 23,3 тысячи свиней, 6,2 тысячи овец и коз и 1,2 миллиона домашних птиц.

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