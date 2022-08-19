https://sputnik-georgia.ru/20220819/delo-smertelnoy-draki-sosedey--politsiya-kvemo-kartli-zaderzhala-odnogo-cheloveka-269608185.html

Дело смертельной драки соседей – полиция Квемо Картли задержала одного человека

Дело смертельной драки соседей – полиция Квемо Картли задержала одного человека

Убийство произошло в деревне, которую населяют этнические азербайджанцы 19.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-19T14:36+0400

2022-08-19T14:36+0400

2022-08-19T15:12+0400

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Полиция задержала обвиняемого в убийстве соседа в селе Кызыладжло Марнеульского района (регион Квемо Картли), сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии.Правоохранители задержали 39-летнего Р. Б. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.В селе Кызыладжло компактно проживают этнические азербайджанцы.Раненый мужчина скончался до того, как его доставили в больницу. Правоохранители в качестве улики изъяли орудие преступления – нож.Следствие идет по статье УК Грузии – "Умышленное убийство".

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мвд грузии, квемо картли, происшествия, грузия, новости, убийство, преступность в грузии