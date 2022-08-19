https://sputnik-georgia.ru/20220819/delo-smertelnoy-draki-sosedey--politsiya-kvemo-kartli-zaderzhala-odnogo-cheloveka-269608185.html
Дело смертельной драки соседей – полиция Квемо Картли задержала одного человека
Дело смертельной драки соседей – полиция Квемо Картли задержала одного человека
Убийство произошло в деревне, которую населяют этнические азербайджанцы 19.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-19T14:36+0400
2022-08-19T14:36+0400
2022-08-19T15:12+0400
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Полиция задержала обвиняемого в убийстве соседа в селе Кызыладжло Марнеульского района (регион Квемо Картли), сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии.Правоохранители задержали 39-летнего Р. Б. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.В селе Кызыладжло компактно проживают этнические азербайджанцы.Раненый мужчина скончался до того, как его доставили в больницу. Правоохранители в качестве улики изъяли орудие преступления – нож.Следствие идет по статье УК Грузии – "Умышленное убийство".
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мвд грузии, квемо картли, происшествия, грузия, новости, убийство, преступность в грузии
мвд грузии, квемо картли, происшествия, грузия, новости, убийство, преступность в грузии
Дело смертельной драки соседей – полиция Квемо Картли задержала одного человека
14:36 19.08.2022 (обновлено: 15:12 19.08.2022)
Убийство произошло в деревне, которую населяют этнические азербайджанцы
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik.
Полиция задержала обвиняемого в убийстве соседа в селе Кызыладжло Марнеульского района (регион Квемо Картли), сообщается на сайте
министерства внутренних дел Грузии.
Правоохранители задержали 39-летнего Р. Б. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
Следствие установило, что обвиняемый на почве словесной перепалки нанес ножом смертельные ранения соседу – 31-летнему И. А.
В селе Кызыладжло компактно проживают этнические азербайджанцы.
Раненый мужчина скончался до того, как его доставили в больницу. Правоохранители в качестве улики изъяли орудие преступления – нож.
Следствие идет по статье УК Грузии – "Умышленное убийство".