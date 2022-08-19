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Дополнительные авиарейсы назначены в высокогорную Рачу
Дополнительные авиарейсы назначены в высокогорную Рачу
Рейсы добавили в связи с фестивалем уличной еды "Гемо-фест 2022" 19.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-19T12:20+0400
2022-08-19T12:20+0400
2022-08-19T12:20+0400
рача
рача-лечхуми и квемо сванети
амбролаури
натахтари
новости
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Объединение аэропортов Грузии назначило два дополнительных внутренних авиарейса из села Натахтари (около 30 км от Тбилиси) в Амбролаури (регион Рача-Лечхуми).Дополнительные рейсы будут выполнены в связи с фестивалем уличной еды "Гемо-фест 2022", который пройдет в центральном парке Амбролаури 26-27 августа.Рейс Натахтари-Амбролаури состоится 25 августа в 16:00 по местному времени. Кроме того, 28 августа, в дополнение к регулярному рейсу, будет выполнен еще один рейс из Амбролаури в направлении Натахтари в 14:10 по местному времени.Билет на рейс Натахтари-Амбролаури стоит 50 лари (около 18 долларов). Детям до трех лет билет не нужен, а подростки до 12 лет получают скидку 30%."Гемо фест" – новый проект, запущенный Национальной администрацией туризма для продвижения гастротуризма. Цель проекта – популяризация местных блюд в регионах, открытие новых вкусов, создание и развитие новых услуг в гастрономическом направлении.На фестивале, который первым принимает региона Рача, можно будет попробовать блюда, которые представят сами жители регионов Рача, Лечхуми и Квемо Сванети.
рача
рача-лечхуми и квемо сванети
амбролаури
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рача, рача-лечхуми и квемо сванети, амбролаури, натахтари, новости, туризм, грузия
рача, рача-лечхуми и квемо сванети, амбролаури, натахтари, новости, туризм, грузия
Дополнительные авиарейсы назначены в высокогорную Рачу
Рейсы добавили в связи с фестивалем уличной еды "Гемо-фест 2022"
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Объединение аэропортов Грузии назначило два дополнительных внутренних авиарейса из села Натахтари (около 30 км от Тбилиси) в Амбролаури (регион Рача-Лечхуми).
Дополнительные рейсы будут выполнены в связи с фестивалем уличной еды "Гемо-фест 2022", который пройдет в центральном парке Амбролаури 26-27 августа.
Рейс Натахтари-Амбролаури состоится 25 августа в 16:00 по местному времени. Кроме того, 28 августа, в дополнение к регулярному рейсу, будет выполнен еще один рейс из Амбролаури в направлении Натахтари в 14:10 по местному времени.
Билет на рейс Натахтари-Амбролаури стоит 50 лари (около 18 долларов). Детям до трех лет билет не нужен, а подростки до 12 лет получают скидку 30%.
"Гемо фест" – новый проект, запущенный Национальной администрацией туризма для продвижения гастротуризма. Цель проекта – популяризация местных блюд в регионах, открытие новых вкусов, создание и развитие новых услуг в гастрономическом направлении.
На фестивале, который первым принимает региона Рача, можно будет попробовать блюда, которые представят сами жители регионов Рача, Лечхуми и Квемо Сванети.