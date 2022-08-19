https://sputnik-georgia.ru/20220819/dudchak-kiev-khochet-opravdat-svoe-voennoe-porazhenie-katastrofoy-na-zaporozhskoy-aes-269608703.html

Дудчак: Киев хочет оправдать свое военное поражение катастрофой на Запорожской АЭС

Дудчак: Киев хочет оправдать свое военное поражение катастрофой на Запорожской АЭС

Киевскому режиму и его западным кураторам безразличны не только жизни украинцев, но и жителей европейских стран 19.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-19T16:17+0400

2022-08-19T16:17+0400

2022-08-19T16:17+0400

обострение ситуации вокруг украины 2022

мультимедиа

видео

аэс

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Об этом заявил политолог Александр Дудчак, комментируя возможную ядерную катастрофу, которую Украина может устроить в дни посещения страны президентом Турции Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. Об этом, а также о целях визита турецкого лидера во Львов и перспективах российско-турецких отношений смотрите подробнее в видео.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

обострение ситуации вокруг украины 2022, мультимедиа, видео, видео, аэс