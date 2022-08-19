https://sputnik-georgia.ru/20220819/ekspert-o-gruzinskikh-smi-beznakazannost--rassadnik-feykovykh-novostey--269595270.html

Эксперт о грузинских СМИ: безнаказанность – рассадник фейковых новостей

Эксперт о грузинских СМИ: безнаказанность – рассадник фейковых новостей

Многие журналисты распространяют заведомо ложную информацию, потому что знают, что за этим не последует никакого наказания, считает журналист Мераб Хачидзе 19.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-19T09:38+0400

2022-08-19T09:38+0400

2022-08-19T09:50+0400

грузия

сми

мультимедиа

видео

пресс-центр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/13/269595093_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a5726ce9d3660dbb47b06ba8a10e21d1.jpg

Такое мнение эксперт отрасли высказал в ходе круглого стола в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, который состоялся в четверг."Сейчас у нас имеются СМИ, где никто ни за что не несет ответственности СМИ, которые не несут ответственности за клевету, это бьет ножом в спину государственности", – заявил Хачидзе.Поляризованность в грузинских средствах массовой информации – одна из самых злободневных и обсуждаемых тем в Грузии в последнее время. В данном контексте в центре внимания три оппозиционных телеканала – "ТВ Пирвели", "Мтавари и "Формула", которые отличаются жесткой риторикой в адрес действующих властей страны и большинства государственных структур.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, сми, мультимедиа, видео, пресс-центр, видео