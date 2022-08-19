https://sputnik-georgia.ru/20220819/ekspert-o-gruzinskikh-smi-beznakazannost--rassadnik-feykovykh-novostey--269595270.html
Эксперт о грузинских СМИ: безнаказанность – рассадник фейковых новостей
Эксперт о грузинских СМИ: безнаказанность – рассадник фейковых новостей
Многие журналисты распространяют заведомо ложную информацию, потому что знают, что за этим не последует никакого наказания, считает журналист Мераб Хачидзе 19.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-19T09:38+0400
2022-08-19T09:38+0400
2022-08-19T09:50+0400
грузия
сми
мультимедиа
видео
пресс-центр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/13/269595093_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a5726ce9d3660dbb47b06ba8a10e21d1.jpg
Такое мнение эксперт отрасли высказал в ходе круглого стола в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, который состоялся в четверг."Сейчас у нас имеются СМИ, где никто ни за что не несет ответственности СМИ, которые не несут ответственности за клевету, это бьет ножом в спину государственности", – заявил Хачидзе.Поляризованность в грузинских средствах массовой информации – одна из самых злободневных и обсуждаемых тем в Грузии в последнее время. В данном контексте в центре внимания три оппозиционных телеканала – "ТВ Пирвели", "Мтавари и "Формула", которые отличаются жесткой риторикой в адрес действующих властей страны и большинства государственных структур.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/13/269595093_308:0:1748:1080_1920x0_80_0_0_8ec061c6e9a1d656954e800dc89a3cca.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, сми, мультимедиа, видео, пресс-центр, видео
грузия, сми, мультимедиа, видео, пресс-центр, видео
Эксперт о грузинских СМИ: безнаказанность – рассадник фейковых новостей
09:38 19.08.2022 (обновлено: 09:50 19.08.2022)
Многие журналисты распространяют заведомо ложную информацию, потому что знают, что за этим не последует никакого наказания, считает журналист Мераб Хачидзе
Такое мнение эксперт отрасли высказал в ходе круглого стола в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
, который состоялся в четверг.
"Сейчас у нас имеются СМИ, где никто ни за что не несет ответственности СМИ, которые не несут ответственности за клевету, это бьет ножом в спину государственности", – заявил Хачидзе.
Поляризованность в грузинских средствах массовой информации – одна из самых злободневных и обсуждаемых тем в Грузии в последнее время. В данном контексте в центре внимания три оппозиционных телеканала – "ТВ Пирвели", "Мтавари и "Формула", которые отличаются жесткой риторикой в адрес действующих властей страны и большинства государственных структур.