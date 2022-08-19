https://sputnik-georgia.ru/20220819/epidemiolog-chislo-sluchaev-koronavirusa-v-gruzii-stabilizirovalos-269621207.html

Эпидемиолог: число случаев коронавируса в Грузии стабилизировалось

Эпидемиолог: число случаев коронавируса в Грузии стабилизировалось

COVID-19 сам никуда не денется и население должно научится жить при коронавирусе, заявил врач 19.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-19T23:48+0400

2022-08-19T23:48+0400

2022-08-20T00:45+0400

шестая волна

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общество

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тенгиз церцвадзе

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Эпидемиологическая обстановка в Грузии в связи с коронавирусом стабилизировалась и улучшается, сказал директор тбилисский инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.С июня случаи заражения коронавирусом в Грузии начали резко увеличиваться. Еще два месяца назад в неделю регистрировали 500-600 инфицированных, а в августе их количество превысило 12 тысяч. Тем не менее, за последнюю неделю наблюдается сокращение случаев заболевания.При этом он отметил, что COVID-19 сам никуда не денется и население должно научится жить при коронавирусе."Коронавирус никуда не делся и, вероятно, будет сохраняться в течение длительного времени как одна из респираторных инфекций, поэтому мы должны научиться жить с коронавирусом и при надлежащем эпидемиологическом и клиническом ведении поддерживать стабильность заболеваемости на текущем минимуме и тем самым избежать негативного влияния коронавируса на качество жизни и экономику", - сказал Церцвадзе.По словам эпидемиолога в Грузии низкая смертность от коронавируса, что говорит об обеспечении безопасности и надлежащего лечения населения.В стране за последнюю неделю сделано 74 398 тестов на коронавирус: 67 475 – на антиген, 6 923 – ПЦР-теста.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 723 987 случаев инфицирования. За последнюю неделю от коронавируса выздоровели 12 766 человек.За последние семь дней из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались шесть пациентов. С начала пандемии – 16 883.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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