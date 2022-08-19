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https://sputnik-georgia.ru/20220819/garibashvili-most-druzhby-olitsetvoryaet-druzhbu-mezhdu-armeniey-i-gruziey-269610295.html
Гарибашвили: "Мост дружбы" олицетворяет связь между Арменией и Грузией
Гарибашвили: "Мост дружбы" олицетворяет связь между Арменией и Грузией
"Мост Дружбы" – 160-метровый четырехполосный мост современных стандартов, построенный на территории двух государств 19.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-19T15:02+0400
2022-08-19T15:29+0400
грузия
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грузино-армянские отношения
ираклий гарибашвили
никол пашинян
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли участие в официальной церемонии открытия нового автомобильного моста через реку Дебед у грузино-армянской границы."Мост Дружбы" – 160-метровый четырехполосный мост современных стандартов, построенный на территории двух государств, является уникальным проектом в регионе. В результате его ввода в эксплуатацию пропускная способность на границе будет увеличена в два раза."Наши отношения являются не только примером братства и дружбы, но и важной предпосылкой благополучия, стабильности, безопасности и развития всего региона. "Мост дружбы", который мы вместе построили, олицетворяет успех нашего сотрудничества и дружбы", – заявил Гарибашвили.По словам главы грузинского правительства, с новым мостом качество безопасности дорожного движения как для граждан и гостей двух стран, так и для транзитных транспортных средств будет повышено. А также это будет способствовать еще большему укреплению торгово-экономических отношений между странами.Кроме того, Гарибашвили отметил, что мост приобретает стратегическое значение как важная часть международной автомагистрали Восток-Запад."Хочу отметить, что развитие дорожного коридора в нашей стране происходит высокими темпами. Мы уже построили половину автобана Восток-Запад. И всего за два года будет завершено строительство всех его основных участков", – сказал Гарибашвили.По словам Пашиняна, Грузия, как транзитная страна, имеет большое значение для Армении, с точки зрения надежного и безопасного снабжения энергоресурсами, связью, телекоммуникациями.По его словам, очень важна совместная работа и обмен опытом в сфере кибербезопасности и развития приграничного сотрудничества.Премьер Армении заявил о необходимости подготовки совместных проектов в культурно-гуманитарной и туристической сферах, и развития отношений в области окружающей среды, занятости, образования, спорта и молодежи.Старт реализации проекта по строительству моста КПП "Баграташен-Садахло" был дан в мае 2021 года. Работы по возведению нового моста на реке Дебед у пропускного пункта начались в июле.Мост соответствует всем международным стандартам. Его строительство обошлось двум странам в 9,1 миллиона евро: 7,2 млн – за счет кредита ЕАБР, 1,8 млн евро – за счет бюджетных средств двух стран.Старый мост был построен во времена СССР и не был предусмотрен для большого пассажиро- и грузопотока. Впоследствии появилась инициатива нового проекта. Изначально "Мост Дружбы" планировали сдать в эксплуатацию до конца 2016 года, однако дата несколько раз переносилась.
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грузия, армения, новости, экономика, грузино-армянские отношения, ираклий гарибашвили, никол пашинян
грузия, армения, новости, экономика, грузино-армянские отношения, ираклий гарибашвили, никол пашинян

Гарибашвили: "Мост дружбы" олицетворяет связь между Арменией и Грузией

15:02 19.08.2022 (обновлено: 15:29 19.08.2022)
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и премьер-министр Армении Никол Пашинян - Sputnik Грузия, 1920, 19.08.2022
© Сourtesy of Georgian Government
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"Мост Дружбы" – 160-метровый четырехполосный мост современных стандартов, построенный на территории двух государств
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли участие в официальной церемонии открытия нового автомобильного моста через реку Дебед у грузино-армянской границы.
"Мост Дружбы" – 160-метровый четырехполосный мост современных стандартов, построенный на территории двух государств, является уникальным проектом в регионе. В результате его ввода в эксплуатацию пропускная способность на границе будет увеличена в два раза.
© photo : Ministry of Territorial Administration and Infrastructure of ArmeniaМост Дружбы
Мост Дружбы - Sputnik Грузия, 1920, 19.08.2022
Мост Дружбы
© photo : Ministry of Territorial Administration and Infrastructure of Armenia
"Наши отношения являются не только примером братства и дружбы, но и важной предпосылкой благополучия, стабильности, безопасности и развития всего региона. "Мост дружбы", который мы вместе построили, олицетворяет успех нашего сотрудничества и дружбы", – заявил Гарибашвили.
По словам главы грузинского правительства, с новым мостом качество безопасности дорожного движения как для граждан и гостей двух стран, так и для транзитных транспортных средств будет повышено. А также это будет способствовать еще большему укреплению торгово-экономических отношений между странами.
© photo : Լուրեր / ScreenshotПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на официальной церемонии открытия Моста Дружбы (19 августа 2022). Грузия
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на официальной церемонии открытия Моста Дружбы (19 августа 2022). Грузия - Sputnik Грузия, 1920, 19.08.2022
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на официальной церемонии открытия Моста Дружбы (19 августа 2022). Грузия
© photo : Լուրեր / Screenshot
Кроме того, Гарибашвили отметил, что мост приобретает стратегическое значение как важная часть международной автомагистрали Восток-Запад.
"Хочу отметить, что развитие дорожного коридора в нашей стране происходит высокими темпами. Мы уже построили половину автобана Восток-Запад. И всего за два года будет завершено строительство всех его основных участков", – сказал Гарибашвили.
По словам Пашиняна, Грузия, как транзитная страна, имеет большое значение для Армении, с точки зрения надежного и безопасного снабжения энергоресурсами, связью, телекоммуникациями.
© photo : Լուրեր / ScreenshotПремьер-министр Никол Пашинян на официальной церемонии открытия Моста Дружбы (19 августа 2022). Грузия
Премьер-министр Никол Пашинян на официальной церемонии открытия Моста Дружбы (19 августа 2022). Грузия - Sputnik Грузия, 1920, 19.08.2022
Премьер-министр Никол Пашинян на официальной церемонии открытия Моста Дружбы (19 августа 2022). Грузия
© photo : Լուրեր / Screenshot
По его словам, очень важна совместная работа и обмен опытом в сфере кибербезопасности и развития приграничного сотрудничества.
Премьер Армении заявил о необходимости подготовки совместных проектов в культурно-гуманитарной и туристической сферах, и развития отношений в области окружающей среды, занятости, образования, спорта и молодежи.

"Для реализации всего этого нужны межведомственные встречи и тесные связи, поэтому наши отношения должны быть упрощены, чему будет способствовать этот мост", – сказал Пашинян.

Старт реализации проекта по строительству моста КПП "Баграташен-Садахло" был дан в мае 2021 года. Работы по возведению нового моста на реке Дебед у пропускного пункта начались в июле.
Мост соответствует всем международным стандартам. Его строительство обошлось двум странам в 9,1 миллиона евро: 7,2 млн – за счет кредита ЕАБР, 1,8 млн евро – за счет бюджетных средств двух стран.
© SputnikМост дружбы - карикатура
Мост дружбы - карикатура - Sputnik Грузия, 1920, 19.08.2022
Мост дружбы - карикатура
© Sputnik
Старый мост был построен во времена СССР и не был предусмотрен для большого пассажиро- и грузопотока. Впоследствии появилась инициатива нового проекта. Изначально "Мост Дружбы" планировали сдать в эксплуатацию до конца 2016 года, однако дата несколько раз переносилась.
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