Гарибашвили: "Мост дружбы" олицетворяет связь между Арменией и Грузией
15:02 19.08.2022 (обновлено: 15:29 19.08.2022)
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Сourtesy of Georgian Government
"Мост Дружбы" – 160-метровый четырехполосный мост современных стандартов, построенный на территории двух государств
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли участие в официальной церемонии открытия нового автомобильного моста через реку Дебед у грузино-армянской границы.
"Мост Дружбы" – 160-метровый четырехполосный мост современных стандартов, построенный на территории двух государств, является уникальным проектом в регионе. В результате его ввода в эксплуатацию пропускная способность на границе будет увеличена в два раза.
© photo : Ministry of Territorial Administration and Infrastructure of ArmeniaМост Дружбы
Мост Дружбы
© photo : Ministry of Territorial Administration and Infrastructure of Armenia
"Наши отношения являются не только примером братства и дружбы, но и важной предпосылкой благополучия, стабильности, безопасности и развития всего региона. "Мост дружбы", который мы вместе построили, олицетворяет успех нашего сотрудничества и дружбы", – заявил Гарибашвили.
По словам главы грузинского правительства, с новым мостом качество безопасности дорожного движения как для граждан и гостей двух стран, так и для транзитных транспортных средств будет повышено. А также это будет способствовать еще большему укреплению торгово-экономических отношений между странами.
© photo : Լուրեր / ScreenshotПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на официальной церемонии открытия Моста Дружбы (19 августа 2022). Грузия
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на официальной церемонии открытия Моста Дружбы (19 августа 2022). Грузия
Кроме того, Гарибашвили отметил, что мост приобретает стратегическое значение как важная часть международной автомагистрали Восток-Запад.
"Хочу отметить, что развитие дорожного коридора в нашей стране происходит высокими темпами. Мы уже построили половину автобана Восток-Запад. И всего за два года будет завершено строительство всех его основных участков", – сказал Гарибашвили.
По словам Пашиняна, Грузия, как транзитная страна, имеет большое значение для Армении, с точки зрения надежного и безопасного снабжения энергоресурсами, связью, телекоммуникациями.
© photo : Լուրեր / ScreenshotПремьер-министр Никол Пашинян на официальной церемонии открытия Моста Дружбы (19 августа 2022). Грузия
Премьер-министр Никол Пашинян на официальной церемонии открытия Моста Дружбы (19 августа 2022). Грузия
По его словам, очень важна совместная работа и обмен опытом в сфере кибербезопасности и развития приграничного сотрудничества.
Премьер Армении заявил о необходимости подготовки совместных проектов в культурно-гуманитарной и туристической сферах, и развития отношений в области окружающей среды, занятости, образования, спорта и молодежи.
"Для реализации всего этого нужны межведомственные встречи и тесные связи, поэтому наши отношения должны быть упрощены, чему будет способствовать этот мост", – сказал Пашинян.
Старт реализации проекта по строительству моста КПП "Баграташен-Садахло" был дан в мае 2021 года. Работы по возведению нового моста на реке Дебед у пропускного пункта начались в июле.
Мост соответствует всем международным стандартам. Его строительство обошлось двум странам в 9,1 миллиона евро: 7,2 млн – за счет кредита ЕАБР, 1,8 млн евро – за счет бюджетных средств двух стран.
© SputnikМост дружбы - карикатура
Мост дружбы - карикатура
© Sputnik
Старый мост был построен во времена СССР и не был предусмотрен для большого пассажиро- и грузопотока. Впоследствии появилась инициатива нового проекта. Изначально "Мост Дружбы" планировали сдать в эксплуатацию до конца 2016 года, однако дата несколько раз переносилась.