https://sputnik-georgia.ru/20220819/garibashvili-most-druzhby-olitsetvoryaet-druzhbu-mezhdu-armeniey-i-gruziey-269610295.html

Гарибашвили: "Мост дружбы" олицетворяет связь между Арменией и Грузией

Гарибашвили: "Мост дружбы" олицетворяет связь между Арменией и Грузией

"Мост Дружбы" – 160-метровый четырехполосный мост современных стандартов, построенный на территории двух государств 19.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-19T15:02+0400

2022-08-19T15:02+0400

2022-08-19T15:29+0400

грузия

армения

новости

экономика

грузино-армянские отношения

ираклий гарибашвили

никол пашинян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/13/269609661_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_a09bf36915f53e3fe9a1915e5ddc1f79.jpg

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли участие в официальной церемонии открытия нового автомобильного моста через реку Дебед у грузино-армянской границы."Мост Дружбы" – 160-метровый четырехполосный мост современных стандартов, построенный на территории двух государств, является уникальным проектом в регионе. В результате его ввода в эксплуатацию пропускная способность на границе будет увеличена в два раза."Наши отношения являются не только примером братства и дружбы, но и важной предпосылкой благополучия, стабильности, безопасности и развития всего региона. "Мост дружбы", который мы вместе построили, олицетворяет успех нашего сотрудничества и дружбы", – заявил Гарибашвили.По словам главы грузинского правительства, с новым мостом качество безопасности дорожного движения как для граждан и гостей двух стран, так и для транзитных транспортных средств будет повышено. А также это будет способствовать еще большему укреплению торгово-экономических отношений между странами.Кроме того, Гарибашвили отметил, что мост приобретает стратегическое значение как важная часть международной автомагистрали Восток-Запад."Хочу отметить, что развитие дорожного коридора в нашей стране происходит высокими темпами. Мы уже построили половину автобана Восток-Запад. И всего за два года будет завершено строительство всех его основных участков", – сказал Гарибашвили.По словам Пашиняна, Грузия, как транзитная страна, имеет большое значение для Армении, с точки зрения надежного и безопасного снабжения энергоресурсами, связью, телекоммуникациями.По его словам, очень важна совместная работа и обмен опытом в сфере кибербезопасности и развития приграничного сотрудничества.Премьер Армении заявил о необходимости подготовки совместных проектов в культурно-гуманитарной и туристической сферах, и развития отношений в области окружающей среды, занятости, образования, спорта и молодежи.Старт реализации проекта по строительству моста КПП "Баграташен-Садахло" был дан в мае 2021 года. Работы по возведению нового моста на реке Дебед у пропускного пункта начались в июле.Мост соответствует всем международным стандартам. Его строительство обошлось двум странам в 9,1 миллиона евро: 7,2 млн – за счет кредита ЕАБР, 1,8 млн евро – за счет бюджетных средств двух стран.Старый мост был построен во времена СССР и не был предусмотрен для большого пассажиро- и грузопотока. Впоследствии появилась инициатива нового проекта. Изначально "Мост Дружбы" планировали сдать в эксплуатацию до конца 2016 года, однако дата несколько раз переносилась.

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, армения, новости, экономика, грузино-армянские отношения, ираклий гарибашвили, никол пашинян