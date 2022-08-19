https://sputnik-georgia.ru/20220819/genprokuratura-gruzii-povysila-energoeffektivnost-269621083.html
Генпрокуратура Грузии повысила энергоэффективность
Генпрокуратура Грузии повысила энергоэффективность
Суммарная мощность панелей, установленных на здании Генеральной прокуратуры в рамках проекта, составляет 100 кВт 19.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-19T23:25+0400
2022-08-19T23:25+0400
2022-08-19T23:43+0400
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новости
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генеральная прокуратура грузии
энергоэффективность
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. В рамках меморандума о сотрудничестве между литовской компанией UAB OKATA, ее местным партнером ООО "Солар Энерджи Джорджия" и Генеральной прокуратурой Грузии на здании ведомства установлены солнечные панели, говорится в сообщении Генпрокуратуры.Целью осуществления проекта является внедрение концепции зеленого здания, сокращение выбросов углекислого газа (C02), оптимизация использование природных ресурсов и снижение затрат на коммунальные услуги.Суммарная мощность панелей, установленных на здании Генеральной прокуратуры в рамках проекта, составляет 100 кВт.Проект был профинансирован литовской стороной в размере 334 402 лари, а софинансирование Генеральной прокуратуры Грузии составило 65 598 лари.В результате установки солнечных панелей в течение года из государственного бюджета будет сэкономлено 50 тысяч лари.В рамках указанной задачи прокуратура Грузии планирует в будущем оборудовать аналогичными солнечными панелями и другие административные здания, что значительно снизит счета за потребленную электроэнергию.
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грузия, новости, энергетика грузии, генеральная прокуратура грузии, энергоэффективность
грузия, новости, энергетика грузии, генеральная прокуратура грузии, энергоэффективность
Генпрокуратура Грузии повысила энергоэффективность
23:25 19.08.2022 (обновлено: 23:43 19.08.2022)
Суммарная мощность панелей, установленных на здании Генеральной прокуратуры в рамках проекта, составляет 100 кВт
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. В рамках меморандума о сотрудничестве между литовской компанией UAB OKATA, ее местным партнером ООО "Солар Энерджи Джорджия" и Генеральной прокуратурой Грузии на здании ведомства установлены солнечные панели, говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Целью осуществления проекта является внедрение концепции зеленого здания, сокращение выбросов углекислого газа (C02), оптимизация использование природных ресурсов и снижение затрат на коммунальные услуги.
Суммарная мощность панелей, установленных на здании Генеральной прокуратуры в рамках проекта, составляет 100 кВт.
Проект был профинансирован литовской стороной в размере 334 402 лари, а софинансирование Генеральной прокуратуры Грузии составило 65 598 лари.
В результате установки солнечных панелей в течение года из государственного бюджета будет сэкономлено 50 тысяч лари.
В рамках указанной задачи прокуратура Грузии планирует в будущем оборудовать аналогичными солнечными панелями и другие административные здания, что значительно снизит счета за потребленную электроэнергию.