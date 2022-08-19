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Крупное ДТП в Шида Картли – пострадали восемь человек

Крупное ДТП в Шида Картли – пострадали восемь человек

Состояние здоровья водителя микроавтобуса крайне тяжелое 19.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-19T16:38+0400

2022-08-19T16:38+0400

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. У Игоети (регион Шида Картли) в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали восемь человек, сообщает телекомпания "Рустави 2".Пострадавшие в результате аварии уже доставлены в Горийский военный госпиталь и Каспский клинический госпиталь. По имеющейся на данный момент информации, состояние здоровья водителя микроавтобуса крайне тяжелое.По факту начато следствие. О других деталях пока не сообщается.

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