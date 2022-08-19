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Крупное ДТП в Шида Картли – пострадали восемь человек
Крупное ДТП в Шида Картли – пострадали восемь человек
Состояние здоровья водителя микроавтобуса крайне тяжелое 19.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-19T16:38+0400
2022-08-19T16:38+0400
2022-08-19T16:38+0400
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. У Игоети (регион Шида Картли) в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали восемь человек, сообщает телекомпания "Рустави 2".Пострадавшие в результате аварии уже доставлены в Горийский военный госпиталь и Каспский клинический госпиталь. По имеющейся на данный момент информации, состояние здоровья водителя микроавтобуса крайне тяжелое.По факту начато следствие. О других деталях пока не сообщается.
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западная грузия, тбилиси, новости, происшествия, грузия, дтп
западная грузия, тбилиси, новости, происшествия, грузия, дтп
Крупное ДТП в Шида Картли – пострадали восемь человек
Состояние здоровья водителя микроавтобуса крайне тяжелое
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. У Игоети (регион Шида Картли) в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали восемь человек, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Друг с другом столкнулись микроавтобус, который направлялся из Западной Грузии в Тбилиси, и грузовик. На месте была мобилизована патрульная полиция и бригада скорой медицинской помощи.
Пострадавшие в результате аварии уже доставлены в Горийский военный госпиталь и Каспский клинический госпиталь. По имеющейся на данный момент информации, состояние здоровья водителя микроавтобуса крайне тяжелое.
По факту начато следствие. О других деталях пока не сообщается.