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На дороге Грузии внутригосударственного значения введут ограничения
На дороге Грузии внутригосударственного значения введут ограничения
Ограничения связаны с проведением ремонтных работ 19.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-19T11:18+0400
2022-08-19T11:18+0400
2022-08-19T11:18+0400
дороги
грузия
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общество
грузинские дороги, машины и их водители
ситуация на дорогах грузии
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. На 7 км участка дороги внутригосударственного значения Зестафони-Кицхи-Харагаули 21 августа будут введены временные ограничения, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничения связаны с проведением ремонтных работ. С 11:00 до 18:00 21 августа на данном участке будет запрещено движение для всех видов автотранспорта.В течение этого периода автомобили смогут передвигаться по дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе и по дороге внутригосударственного значения Дзирула-Харагули-Молити-Пона-Чумателети.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дороги, грузия, новости, общество, грузинские дороги, машины и их водители, ситуация на дорогах грузии, департамент автомобильных дорог
дороги, грузия, новости, общество, грузинские дороги, машины и их водители, ситуация на дорогах грузии, департамент автомобильных дорог
На дороге Грузии внутригосударственного значения введут ограничения
Ограничения связаны с проведением ремонтных работ
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik.
На 7 км участка дороги внутригосударственного значения Зестафони-Кицхи-Харагаули 21 августа будут введены временные ограничения, сообщается на сайте
Департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничения связаны с проведением ремонтных работ. С 11:00 до 18:00 21 августа на данном участке будет запрещено движение для всех видов автотранспорта.
В течение этого периода автомобили смогут передвигаться по дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе и по дороге внутригосударственного значения Дзирула-Харагули-Молити-Пона-Чумателети.