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На дороге Грузии внутригосударственного значения введут ограничения

На дороге Грузии внутригосударственного значения введут ограничения

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ 19.08.2022, Sputnik Грузия

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дороги

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ситуация на дорогах грузии

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. На 7 км участка дороги внутригосударственного значения Зестафони-Кицхи-Харагаули 21 августа будут введены временные ограничения, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничения связаны с проведением ремонтных работ. С 11:00 до 18:00 21 августа на данном участке будет запрещено движение для всех видов автотранспорта.В течение этого периода автомобили смогут передвигаться по дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе и по дороге внутригосударственного значения Дзирула-Харагули-Молити-Пона-Чумателети.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

дороги, грузия, новости, общество, грузинские дороги, машины и их водители, ситуация на дорогах грузии, департамент автомобильных дорог